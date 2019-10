von Hans herrmann

Zahlreiche ehrenamtliche Trainer und Betreuer sorgen in den lokalen Fußballjugenden für nachhaltige Arbeit. Ob in der großen Spielgemeinschaft aller Blumberger Ortsteile oder beim TuS Blumberg: Für den über 200 Kinder und Jugendliche zählenden Nachwuchs wird momentan viel getan.

Stellvertretend für alle Jugendleiter kann Manuel Reichhart von der großen Spielgemeinschaft im Nachwuchs auf eine gute Bilanz blicken. | Bild: Hans Herrmann

Die Spielgemeinschaft der Ortsteile wurde in der vergangenen Saison mit gleich drei Meistertiteln für ihr Engagement belohnt. Die D-, C- und B-Junioren fuhren in ihren Klassen den Titel ein. Das Aushängeschild ist die B-Jugend und die zeigt auch in der bisherigen Saison als Aufsteiger in die Landesliga überragende Leistungen. Nach vier Spielen steht der Talentschuppen der SG Fützen mit zehn Punkten und 24:6 Toren an Tabellenplatz zwei. Beim Trainer- und Betreuerteam steht Keven Harnest an der Spitze, der von Jörg Eisenring, Andreas Martin, Roger Unger und Rudolf Fluck unterstützt wird. Jugendleiter ist Manuel Reichhart, der mit der Bilanz sehr zufriedene ist.

Auch die C-Junioren der SG Riedöschingen sind als amtierender Meister in der Kreisliga 2 gut in die Runde gestartet. Der Tabellenzweite wird von Rocco Dziubale und Marco Schmid trainiert. Die D-Junioren der SG Riedböhringen warten in Kreisliga 2 noch auf ihr erstes Erfolgserlebnis. Der verantwortliche Trainerstab mit Bernhard Kerek, Manfred Bausch, Kevin Pracht und Armin Schmid hofft auf baldige Besserung. Bei den E-Jugendteams sind mit der SG Riedböhringen I und II, die in ihren Kleinfeldstaffeln jeweils die Tabelle anführen, sowie der SG Riedöschingen drei Mannschaften gemeldet. Thomas Gut, Kai Hettich, Heidi Berger, Andreas Palka sowie Udo Frank bilden das Trainerteam. Im A-Jugend Jahrgang laufen acht SG-Kicker für die SG Mundelfingen auf.

Der TuS hat sieben Nachwuchsteams gemeldet

Auch beim TuS Blumberg ist die Jugendarbeit auf einem guten Weg. Ab der E-Jugend sind vier Mannschaften gemeldet. Mit den jüngsten Jahrgängen sind sieben Nachwuchsteams im Einsatz. Bei den beiden E-Jugenden, die derzeit noch ungeschlagen jeweils den zweiten Platz in ihren Ligen belegen, haben Guido Klein, Dalibor Celar, Clemens Scherer, Ekrem Bozer und Philipp Armbruster das Sagen. Die neu gemeldete D-Junioren werden von Jörg Ludwig, Marcus Reifenstahl und Andreas Prentki trainiert. Die B-Junioren, die von Stefan Knöpfle und Michael Baier betreut werden, sind gut in Saison gestartet und belegen in ihrer Kreisstaffel den dritten Rang. Sechs eigene A-Jugendspieler sind zusätzlich für verschiedene SGs im Einsatz.

Weit über 200 Nachwuchskicker werden von der SG der Blumberger Ortsteile sowie dem TuS Blumberg momentan gefördert. Ein Fundament, das für die Zukunft hoffen lässt.