von Reiner Baltzer

Vom 11. Januar bis zum 9. Februar hieß es in Blumberg „Meine Stadt auf Eis“. Für die ordnungsgemäße Durchführung dieser sportlichen Angebote auf dem Eis und neben der Eisfläche zeichneten neben den vielen ehrenamtlichen Helfern vor allem auch die Mitarbeiter des Bauhofs unter der Leitung des stellvertretenden Baufhofleiters Joachim Schelb verantwortlich. Es wurde zu einer Mammutaufgabe für die Männer, hatten sie doch neben ihrer täglichen Arbeit ihre Einsätze rund um die Eisbahn zu leisten.

Ausgerechnet in dieser Zeit gab es vermehrt Einsätze im Winterdienst. Da hieß es dann früh raus aus der Falle, Straßen und Plätze vom Schnee befreien, die eisglatten Straßen abstreuen, um sich anschließend um die Eisbahn zu kümmern. „Das haben meine Mitarbeiter des Bauhofs mit Bravour bewältigt“, sagte Stadtbaumeister Uwe Veit bei einem Gespräch mit dem SÜDKURIER. Sie seien für den Auf- und Abbau der Eisbahn, für die gesamte Infrastruktur zuständig gewesen. Frühmorgens haben sie jeweils die Eisbahn aufbereitet und somit für Sicherheit gesorgt.

Abends hieß es dann, das Eisbahngelände mit der Eisbahn zusammen mit den Ehrenamtlichen in einen sicheren Zustand zu versetzen. Ständig seien es zwei Mitarbeiter gewesen, die zur Verfügung standen, so der Stadtbaumeister. „Die Mitarbeiter haben sich vorbildlich auf die Aufgaben vorbereitet“, ergänzte Veit. Schon im November vorigen Jahres wurde ein entsprechender Einsatzplan für den Winterdienst und die Aufgaben an der Eisbahn, der sich eng an den Jahresplan des Bauhofs anlehnte, aufgestellt.

„Dabei habe ein Wechsel an der Spitze des Bauhofs berücksichtigt werden müssen, da Michael Gräble als Bauhofleiter aus persönlichen Gründen ausgeschieden ist“, erklärte Veit. Dieser Wechsel sei nahtlos und souverän über die Bühne gegangen, berichtete der Stadtbaumeister. Derzeit ist Joachim Schelb mit den Aufgaben des Bauhofleiters betraut worden.

Jetzt beginnt der Abbau

Wie sich die weitere Personalsituation entwickeln werde, stehe derzeit noch nicht fest. Joachim Schelb hat sich auf die Stelle des Bauhofleiters bekanntlich nicht beworben. „Jetzt werden die Männer des Bauhofs erst einmal die Aggregate abstellen und an den folgenden Tagen sich mit dem Abbau der Eisbahn beschäftigen“, sagte Uwe Veit. Gestern waren es Ralf Martin, Chris Schuster und Rafael Heppler, die Joachim Schelb für den Einsatz auf der Eisbahn abstellen konnte.

Insgesamt neun Mitarbeiter arbeiten auf dem Bauhof. In den nächsten Tagen und Wochen werden die Mitarbeiter für Verkehrssicherungsmaßnahmen an Fastnacht und später dann für Arbeiten auf dem Friedhof, den städtischen Anlagen und dem Panoramabad eingesetzt. Die Vorbereitungen dazu laufen auf vollen Touren.