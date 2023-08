Europas beliebtestes Hüpfburgenland kommt vom Donnerstag, 3. August, bis Sonntag, 27. August, nach Bad Dürrheim – auf die Wiese am Kreisel Wittmannstalstraße, nahe dem E-Center am Ortsausgang von Bad Dürrheim Ein mobiler Freizeitpark mit vielen unterschiedlichen Attraktionen wie Hüpfburgen, Bällebad und vielem mehr für die ganze Familie, kündigt das Hüpfburgenland in einer Pressemitteilung an.

Hier wird so richtig getobt

Ein Hauch von Abenteuer und grenzenlosem Spaß, sowie eine besondere Erlebniswelt fasziniere Kinder und Eltern, heißt es. Eintrittskarten für Kinder gibt es schon für zehn Euro, Erwachsene müssen drei Euro bezahlen. Die Öffnungszeiten sind wochentags von 14 bis 1 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 19 Uhr. Der große Spaß für die ganze Familie: Das Hüpfburgenland ist die ideale Möglichkeit für alle Kinder, sich richtig auszutoben, statt ihre Freizeit vor dem Fernseher oder Computer zu verbringen.

Die Besucher dürfen sich auf neue Attraktionen freuen: Der Outdoor-Spielplatz hat alles zu bieten, was das Kinderherz begehrt: Ob es nun in den wackeligen Tiefseilgarten geht oder die Kleinen den vier Meter hohen Hüpfburgen-Vulkan erklimmen: Spaß ist garantiert. Einzelne Hüpfburgen wurden sogar exklusiv in Italien angefertigt.

Die älteste Besucherin des Hüpfburgenlandes habe im Alter von 78 Jahren die Anlage unsicher gemacht, weiß der Veranstalter zu berichten. Also sei der Spaß für Klein und Groß garantiert. Für die Tournee im Jahr 2023 wurde eine komplett neue Hüpfburg in der Optik eines Piratenschiffs angefertigt. Das sei ein absoluter Höhepunkt für jeden kleinen Kraxler. Hat man das oberste Stockwerk bei sieben Metern erreicht, begibt man sich auf eine rund zehn Meter lange Abfahrt. Die Hüpfburg selbst hat ein erstaunliches Gewicht von 460 Kilogramm.

Bei schlechtem Wetter bleibt der Hüpfburgenpark geschlossen. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0163 4550424.