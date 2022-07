Bad Dürrheim vor 5 Stunden Diebe entsorgen Geldautomat im Wald bei Öfingen – Der Fluchtlastwagen war auch gestohlen Einen ausgeplünderten Geldautomaten hat die Polizei in einem Waldstück im Bad Dürrheimer Stadtteil Öfingen sichergestellt. Der Automat war mit brachialer Gewalt aus einem großen Lebensmittelmarkt gestohlen worden.

So funktioniert Abheben am Geldautomaten korrekt: mit Karte (Symbolbild). Diebe versuchen es jetzt in Bad Dürrheim auf die rabiate Art. | Bild: Angelika Warmuth