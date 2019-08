Das nächste Konzert in der Reihe Klassik Live findet am Montag, 12. August, um 19.30 Uhr, im Hotel am Solegarten in Bad Dürrheim statt. Der Star des Abends ist Kyung A. Lee, die Pianistin aus Südkorea, die bei Klassik Live wohlbekannt ist. Ihr diesjähriges Programm, eben die “Hommage an Chopin“, umfasst drei Stücke des einflussreichsten und populärsten Komponisten der Klaviermusik in der Zeit der Romantik des 19. Jahrhunderts. Polen feiere Chopin bis heute als bedeutendste Persönlichkeit der Musikgeschichte des Landes, heißt es. Zu hören sind an diesem Abend die Ballade Nr. 3 und die Sonaten 2 und 3. Die Interpretin zähle zu den Meistern am Klavier, so der Veranstalter. Der Eintritt zum Konzert ist wie immer frei, Spenden sind willkommen.