Bedingt durch die Wahlen und den bevorstehenden Bürgermeisterwechsel, hätten sich die Gespräche über den Dorfladen mit der Verwaltung etwas verzögert, erklärt Initiator Heinz Messmer. Doch Bürgermeister Walter Klumpp habe sich nochmal Zeit freigeschaufelt und die Arbeitsgruppe beziehungsweise den Initiativkreis Mitte Mai wegen der Dorfladen-Immobilie unterrichtet und auch eine Entscheidung getroffen.

Heinz Messmer freut sich: „Wir können jetzt mit unserer Idee des Dorfladens an die Öffentlichkeit gehen und Werbung betreiben.“ Es habe eine Zusage gegeben, dass wenn die Sunthauser Bürger die Finanzierung sicherstellen, er kein Problem darin sehe, die dafür vorgesehene Scheune in der Tuninger Straße zu nutzen.

Der Haken an der Sache

Doch die Anträge an die öffentlichen Fördertöpfe könnten erst gestellt werden, wenn der neue Gemeinderat und Ortschaftsrat mit dem neuen Bürgermeister Jonathan Berggötz – was vermutlich erst im August sein wird – den Dorfladen auf die Tagesordnung setzen, erklärt Messmer. Die Planung für den Dorfladen verschiebt sich deshalb in das Jahr 2020.

Der Grund sei, dass es für die Beantragung der öffentlichen Mittel in 2019 zu spät ist und auch die Firmierung beziehungsweise die Gesellschaftsform noch nicht festgelegt werden konnte. Aber auch der neue Bürgermeister, damals noch Kandidat, habe sich bereits positiv zur Eröffnung eines Dorfladens in Sunthausen geäußert.

Jedenfalls halte die Verzögerung die Dorfladen-Initiativgruppe dennoch nicht von Ihrem Vorhaben ab. Im Gegenteil: nun bleibe Zeit, um in Ruhe auch die kleinen Details zu besprechen und zu planen. Der größte Vorteil stehe hier bei den Bürgern, erläutert Messmer, denn sie hätten jetzt eine neue Chance, um Wünsche und Vorstellungen genau zu formulieren.

Sunthauser Dorfladentag

„Also nutzen Sie die Chance und kommen Sie Sonntag, 23. Juni, zum Sunthauser Dorfladentag, von 13 bis 18 Uhr, in der Scheuer in der Tuninger Straße„, appelliert Heinz Messmer an seine Mitbürger. Es wird über die finanziellen Hintergründe informiert und die Planungen. Jeder Sunthauser Bürger wird ein offenes Ohr für seine Fragen finden. Auf großen Schautafeln stellt der externe Berater Wolfgang Gröll das Dorfladenkonzept und die Einrichtungsplanung vor. Wie bereits vielfach bei der Umfrage gewünscht wurde, soll dem Laden ein Café oder Bistro angeschlossen werden.

Außerdem werden verschiedene regionale Lieferanten das mögliche Produktsortiment des Dorfladens vorstellen. Um 15 Uhr sorgt Clown Beppo für Spaß bei Groß und Klein. Musikalisch wird zum Beispiel die Sam-Band einiges bieten. Den kleinen Hunger stillen Kaffee und Kuchen.