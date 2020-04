von Naiemi, Sabine

Bad Dürrheim (sgn) Am Montag, 20. April, kam in Öfingen eine Katze von ihrem Freigang schwer verletzt nach Hause. Ein Unbekannter hatte dem Tier den Schwanz abgeschnitten und weitere blutende Wunden zugefügt. Die Polizei Bad Dürrheim ermittelt und bat in einer Mitteilung bereits um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Tierrechtsorganisation PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) setzt nun eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro aus für Hinweise, die den Tierquäler überführen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden und können sich telefonisch unter (0711) 8605910 oder per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation zu melden, auch anonym. „Wir setzen uns dafür ein, dass die Täter überführt und zur Rechenschaft gezogen werden“, erklärt die Organisation. PETA fordert außerdem harte Strafen für Tierquäler, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen. Wer wehrlose Tiere aus Spaß quält, der schreckt möglicherweise auch nicht vor Gewalttaten gegenüber Menschen zurück.“ Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.