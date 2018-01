vor 3 Stunden Redaktion VS-Schwenningen Elfjähriger wird von Jugendlichem am Bahnhof sexuell belästigt

Zwei elfjährige Jungen sind am Donnerstagabend am Bahnhof in Schwenningen von einem unbekannten Jugendlichen erst um Geld gebeten und anschließend in ein abgelegenes Grundstück gelockt worden.