Schramberg Sturm fällt Mammutbaum im Park der Zeiten

Eine Orkanböe hat am Mittwochmorgen gegen acht Uhr im Park der Zeiten einen Mammutbaum abbrechen lassen. Der Baum stürzte auf ein benachbartes Haus am Bauernhofweg und zerstörte einen Wintergarten. Verletzt wurde niemand.

Eine Gruppe Mitarbeiterinnen der Stadtgärtnerei war im Park gerade dabei, einen anderen in der Nacht wohl umgestürzten Baum zu zerkleinern, als eine Sturmböe den Mammutbaum erfasste und einen Teil der Spitze und des Stammes abbrach.

Bauhofleiter Stefan Auberle und Tiefbauamtsleiter Klaus Dezember entschieden daraufhin, den Park sofort abzusperren. "Ich hoffe, dass wir am Abend den Park wieder freigeben können", so Auber. Auch die Polizei und die Feuerwehr waren vor Ort, letztere brauchte aber nichts zu unternehmen, so Zugführer Arno Zehnder. Das regeln die Hausbesitzer ohne uns und holen den Förster oder ein anderes Unternehmen."

Ob der Mammutbaum wenigstens teilweise gerettet werden kann, müsse ein Baumfachmann entscheiden. Die Stadtgärtnerinnen bedauern sehr, dass er so stark beschädigt wurde: "Das ist unser einziger Mammut. Das war der König im Park."

Der Mammutbaum im "Park der Zeiten" stammt noch aus der Gründerzeit Ende des 19. Jahrhunderts. In ihrer Heimat Kaliforniern werden sie bis 100 Meter hoch und 3000 Jahre alt.