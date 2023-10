Wer in den vergangenen Tagen rund ums Tengener Rathaus unterwegs war, stellt fest: Es geht geschäftig zu. Da dröhnen Maschinen, es rüttelt und staubt. Grund sind verschiedene Bauarbeiten, die Ende Oktober abgeschlossen sein sollen. „Ich habe die Zusage bekommen, dass alles bis zum Schätzele-Markt fertig sein soll“, betont Bürgermeister Selcuk Gök. Beim Ärztehaus soll es zwei neue Kurzzeit-Parkplätze geben und die Bushaltestelle wird Richtung Rathaus verlegt. Auch die Fahrradgarage ist fast fertig und soll am Schätzele-Markt schon als überdachte Räumlichkeit genutzt werden können.

Deutlich zu erkennen sind schon die Wasserauffangbecken, die zu den Wasserläufen im neuen Stadtzentrum gehören. Voraussichtlich könnten am Schätzele-Markt schon die Kinder ihre Papierschiffe treiben lassen, wenn sie vom Rummelplatz etwas Ruhe brauchen. Neu sei vom Bezirksbeirat beschlossen worden, dass die Haltebucht des Busses erhalten bleiben soll. Der Gehweg wird anders gestaltet. Dadurch gibt es zwei neue Kurzzeit-Parkplätze. „Vor einer Einrichtung wie dem Ärztehaus mit Tagespflege und Kinderkrippe ist das wichtig. Eltern sollen dort parken können, um ihre Kinder in die Kita bringen zu können. Und auch für gehbehinderte Menschen soll der Weg ins Ärztehaus dadurch kürzer werden“, schildert Gök das Anliegen.

Die Fahrradgarage beim Rathaus sei schon so gut wie fertig. Allerdings habe man bis jetzt darauf verzichtet, die Fahrradständer einzubauen. So könne die überdachte Räumlichkeit am diesjährigen Schätzele-Markt genutzt werden. Der Gehweg in der Marktstraße wird derzeit gepflastert. Einige Bewohner berichten, dass der Baubeginn für sie überraschend gewesen und sie zuvor nicht informiert worden seien. Es befinden sich in den Stadtgebieten Städtle und Hinterburg auch einige Gewerbetreibende, für deren Kunden die Anfahrt durch die derzeitige Situation erschwert ist. Petra Fritsch (Leiterin Bauamt) erläutert auf Nachfrage: „Von Seiten der Stadtverwaltung werden Baumaßnahmen grundsätzlich auf der Homepage angekündigt und auch in der jeweiligen Gemeinderatssitzung. Wenn möglich auch im Vorfeld im Amtsblatt. Die Baumaßnahme Marktstraße wurde am 21. August auf der Homepage und im Gemeinderat bekannt gegeben.“

Auch die Verzögerung, da die ausführende Firma nicht wie angekündigt beginnen konnte, sei bekannt gemacht worden. Parallel werde bei einer Sperrung von Seiten des Landratsamtes eine sogenannte verkehrsrechtliche Anordnung ausgesprochen, samt Regelung der Umleitung. Auch das Landratsamt sei bemüht, dass alle Bürger entsprechend angefahren werden können.

Die Stadtverwaltung könne jedoch leider nur die Termine bekannt geben, welche sie von den jeweils ausführenden Firmen erhalte. „Somit kann es sein, wie in diesem Fall, dass es immer wieder zu Verzögerungen und Änderungen kommt. Gerne kann man uns bei Fragen oder Problemen ansprechen. Wir geben auch Anregungen bezüglich Verkehrsführung an das Landratsamt Konstanz weiter“, so Fritsch. So lange alle im Gespräch miteinander bleiben, komme es meist zu einer guten Lösung, zeigt sie sich überzeugt. Bis zum Schätzele-Markt sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen sein. Im nächsten Jahr geht es weiter. Es wird erneut eine größere Baustelle in der Marktstraße geben. Das Landratsamt saniert die Straßendecke. In diesem Zuge sollen auch die Wasserleitungen erneuert werden.