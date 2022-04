Ostergarten-Stationen und Führungen

Die Seelsorgeeinheiten Oberer Hegau und Tengen Bernhard von Baden stellen in ihrem neuen Ostergarten dieJesu dar. Es gibt folgende Stationen: Einzug nach Jerusalem, Passahmahl, Ölberg, Am Feuer, Vor Pilatus, Golgota. Der Ostergarten soll eine coronakonforme Lösung sein, um die Ostergeschichte zu erzählen. Große Gruppen werden vermieden. Alles kann in kleinen Gruppen stattfinden. Das Besondere am Ostergarten in Tengen ist, dass sich nicht alle Stationen in einem einzigen Gebäude befinden, sondern auf verschiedene Orte verteilt sind: Im Freien rund um die St. Laurentius-Kirche und das Pfarrhaus, sowie im Pfarrheim.gab es in den vergangenen Jahren auch schon in der Freien Evangelischen Gemeinde Singen und in der Alten Fahrkantine Gottmadingen. Der Ostergarten Gottmadingen war damals der einzige ökumenische Ostergarten in Deutschland. Er wurde von vier Kirchengemeinden gemeinsam organisiert.Für diedurch den Ostergarten in Tengen gibt es (Stand: 8. April) noch wenige freie Plätze. Die freien Termine sind hier zu finden, die Anmeldung erfolgt beim Pfarrbüro Tengen unter der Telefonnummer (0 77 36) 9 24 79 80