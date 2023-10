Hier hat sich wieder einmal gezeigt, wie viel eine Bürgeranfrage bewirken kann. In der Mai-Sitzung des Tengener Gemeinderats fragte eine Bürgerin wegen der Bushaltestelle an der Grund- und Hauptschule an. Das Hauptproblem: Bei der Bushaltestelle, die sich zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Randenhallen-Parkplatz befand, gab es keine Überdachung. Die Kinder mussten im Regen warten.

Warten im Regen soll ein Ende haben

Nun wurde die Bushaltestelle versetzt. Bürgermeister Selcuk Gök erinnert sich genau an die Anfrage der Bürgerin aus Tengen-Wiechs im Mai: „Es war meine zweite Sitzung, die ich im Tengener Gemeinderat geleitet habe.“ Und tatsächlich: Die Verwaltung habe auf die Anfrage der Bürgerin hin schnell reagiert – und die Bushaltestelle wurde nun zum neuen Schuljahr verlegt, erläutert Hauptamtsleiterin Friederike Häfeli: „Die Bushaltestelle am früheren Standort konnte nicht überdacht werden. Daher wurde sie nach Süden vorverlegt und das Dach der Randenhalle kann nun genutzt werden.“ Die Einbuchtung, die bisher als Parkplatz genutzt wurde, wird nun als Haltestelle für die Busse genutzt. Stattdessen sei nun aber der hintere Teil des Randenhallen-Parkplatzes frei, auf dem sich früher die Bushaltestelle befand. Die bisher erforderlichen Längsparkplätze für den Bus fallen weg.

Eine Bürgeranfrage im Gemeinderat führte zur Verlegung der Bushaltestelle. | Bild: Uli Zeller

Hauptamtsleiterin und Bürgermeister sehen einige Vorteile in der neuen Lösung: Schulkinder und weitere Busreisende könnten bei Regen das Dach der Randenhalle nutzen. Sie hätten von dort aus im Blick, wann der Bus kommt – und der Weg von der Überdachung zur Bushaltestelle ist kurz. Ob die neue Situation die Erwartungen erfüllt, wird sich im Winter zeigen.

Derzeit stoppt der Bus übergangsweise wieder auf dem Parkplatz. Doch bald sollen Schulkinder und weitere Busreisende immer an der neuen Haltestelle „Grundschule Tengen“ ein- und aussteigen können. | Bild: Uli Zeller

Wegen der Baustelle in der Marktstraße fährt der Bus derzeit aber eine andere Route und die Bushaltestelle wurde übergangsweise noch einmal auf den Parkplatz verlegt – dies aber nur, bis die Baustelle Marktstraße abgeschlossen ist, erläutert die Hauptamtsleiterin. Laut Bürgermeister Selcuk Gök wird dies spätestens zum Schätzele-Markt der Fall sein.

Tengen Stadtmitte soll zeitnah fertig werden Das könnte Sie auch interessieren

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember wird die Bushaltestelle zudem umbenannt. Statt „Grund- und Hauptschule Tengen“ soll sie dann „Grundschule Tengen“ heißen.