Bei beschwingter Musik vor sich hin träumen oder sich angeregt unterhalten. Dazu ein Schluck edler Wein. Und dies im Ambiente des Blumenfelder Schlosses. Wer möchte, kann auch noch im Schloss übernachten – und am nächsten Tag den Hegau genießen oder im Co-Working Space des Schlosses arbeiten.

Blick aus der Nähe des Blumenfelder Friedhofs auf das Schloss (links) und die Kirche St. Martin. | Bild: Uli Zeller

Möglich macht dies die kleine, aber feine Messe Wein im Schloss, die in diesem Jahr am Sonntag, 11. Juni, von 11 bis 18 Uhr zum zweiten Mal stattfindet. Veranstalter sind das Weinlädele Bäurer sowie die Schlosspioniere und der Bürgerverein Schloss Blumenfeld. Winzer aus verschiedenen deutschen Anbaugebieten und regionale Edelbrennereien bieten ihre Produkte an, informiert die Pressemeldung der Schlossfreunde. Hochprozentiges wie Edelbrände und Liköre stehen für ihre Liebhaber bereit. Umrahmt wird das ganze von Live-Musik mit Crowson&Cramer und für die Pause zwischendurch öffnet das Schlosscafé mit einladendem Außenbereich.

Die Mitmacher Diese 19 Aussteller sind 2023 mit dabei: Burkheimer Winzer, Winzer Roter Bur, Weingut Zotz, Collegium Wirtemberg, Weingut Mößner-Burtsche, Staatliches Weingut Meersburg, Winzergenosenschaft Sasbach, GK Heilbronn, Auggener Schäf, Winzerverein Hagnau, die Agentur Schwarzwälder mit italienischen Weinen, Brennlust Andrea Koch, Streuobstbrennerei Schäfer, Feinkost Mottillo, Bad Dürrheimer Mineralbrunnen, Bäckerei Knöpfle, Schwarzwaldhof, Kaiserstuhl Lavendel und die Hofbrennerei Schraudolf. (zel)

Rolf Bäurer, Inhaber des gleichnamigen Weinlädeles in Blumberg, fasst zusammen: „Einfach nur genießen und einige Stunden im wunderschönen Blumenfelder Schloss erleben bei Wein, Sekt, Brände, Gin und Whisky sowie bei leckeren Häppchen und stilvoller musikalischer Umrahmung.“

Martina und Rolf Bäurer laden in Kooperation mit Schlossbewohnern und Bürgerverein zur zweiten Weinmesse in Schloss Blumenfeld ein. | Bild: Müller, Jürgen

Letztes Jahr sei „Wein im Schloss“ eine der herausragenden Veranstaltungen im Schloss gewesen. Knapp 200 Besucherinnen und Besucher hätten das Schloss danach freudestrahlend verlassen, erinnert sich Nadja Kögel. Vor drei Jahren zog sie mit dem Summer of Pioneers ins Schloss und hat seither viel Zeit in die Belebung der alten Gemäuer investiert. Sie erläutert: „In diesem Jahr sind nun knapp 20 Aussteller mit dabei und neben dem Schlosshof wird dieses Mal zusätzlich der Schlossgarten bespielt.“

Wer möchte, könne sich sogar in eines der liebevoll gestalteten Gästezimmer im Schloss einmieten und montags den Co-Working-Space nutzen. So nennt sich die Möglichkeit, im Schloss an eigenen Projekten zu arbeiten, dabei die gemeinsame Struktur des Schlosses zu nutzen und mit anderen zu netzwerken.

Nadja Kögel lebt seit Anfang des Pionierprojektes im Blumenfelder Schloss. und ist nach wie vor begeistert von der Idee, das altehrwürdige Gebäude zu beleben. | Bild: Uli Zeller

„Dadurch können auch Gäste aus der weiteren Region teilnehmen“, betont Kögel. Parallel zur Weinmesse ist auch die Gemäldeausstellung „Kaleidoskop“ von Inga Mahlstädt im Schloss geöffnet.

Mehr Info im Internet unter: www.schloss-blumenfeld.de