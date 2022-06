Es riecht nach frühem Morgen. Die Müdigkeit steckt noch in den Knochen. In der Luft surrt es leise. Die Drohne hat sich auf den Weg gemacht und sucht die fast 15 Fußballfelder große Fläche von Landwirt Rafael Brütsch bei Tengen-Büßlingen nach Rehkitzen ab. Zum Ende des Einsatzes haben Anna Katharina Aardeck und Nico Ninov mit ihren Drohnen 22 Rehkitze gefunden. Nun kann der Landwirt mit gutem Gefühl seine Wiese mähen – ohne dass er befürchten muss, dabei ein Rehkitz zu verletzen oder zu töten.

Unterstützt wurde der Landwirt aus dem schweizerischen Barzheim von fünf Jägern der Büßlinger Jagdgemeinschaft. Jäger Josef Ritzi berichtet: „Ich finde es bemerkenswert, dass ein Landwirt auf eigene Kosten Drohnen organisiert und nach Rehkitzen sucht. Damit bewahrt er sie vor dem sicheren Mähtod.“

„Verglichen mit dem systematischen Ablaufen von Wiesen mit vielen Helfern und Hunden ist die Drohnenaufklärung deutlich effizienter.“ – Tobias Müller, Tengener Revierförster | Bild: Uli Zeller

Drohnenaufklärung ist effizient

Tengens Revierförster Tobias Müller äußert sich auf Nachfrage über den Einsatz von Drohnen: „Verglichen mit dem systematischen Ablaufen von Wiesen mit vielen Helfern und Hunden ist die Drohnenaufklärung deutlich effizienter.“ Die Tagesflächenleistung der heutigen Mähtechnik liege jedoch deutlich höher. So können in der Regel auch mit Drohneneinsatz nur die Wiesen in Waldrandnähe abgesucht werden, weist Müller auf das Verhältnis von Flächen und für den Einsatz verfügbaren Drohnen hin.

Jäger Tobias Schmidle aus Tengen-Büßlingen hat ein junges Rehkitz gefunden. Im tiefen Gras hätte es sich beim Nahen der Mähmaschine geduckt und hätte dabei verletzt oder getötet werden können. | Bild: Josef Ritzi

Das sagt der Förster zur Kitzrettung „Grundsätzlich ist der Landwirt und speziell der Fahrer des Mähfahrzeugs gesetzlich dazu verpflichtet, wirksame Maßnahmen zu treffen, die das Vermähen von Wildtieren verhindern“, erläutert Tengens Revierförster Tobias Müller. Drohnen mit Wärmebildtechnik würden die Suche nach Rehkitzen im hohen Gras vereinfachen und beschleunigen. Aber auch das Aufstellen von Blinklichtern oder Plastikfolien ein bis zwei Tage vor dem Mähen veranlasse das Muttertier, seine Kitze aus der Wiese zu führen und an einem anderen Ort abzulegen, so Müller. Inzwischen würden die Hersteller von Mähmaschinen Assistenzsysteme entwickeln, die das Vermähen von Tieren verhindern sollen, so der Revierförster. Er betont abschließend: „Eine gute Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Landwirten und Jagdpächtern ist für die Kitzrettung sehr wichtig und kann viel Tierleid verhindern.“ Positive Beispiele dafür war eine privat organisierte Rettungsaktion in Tengen-Büßlingen und der Einsatz der Rehrettung Hegau-Bodensee mit Drohnen.

Eine Nachfrage bei der Rehrettung Hegau Bodensee durch den SÜDKURIER hat gezeigt, dass die Nachfrage nach solchen Rettungsaktionen stetig steigt. Eine Schwierigkeit bestehe darin, dass wetterbedingt viele Landwirte zeitgleich mit ihren Traktoren im Einsatz sind – also auch zeitgleich Unterstützung von den Rehrettern benötigen.

„Wir können die Nachfrage in unserem Landkreis gar nicht mehr decken“, erläutert Barbara Schmidle. Sie ist erste Vorsitzende der Rehrettung Hegau-Bodensee mit Sitz in Radolfzell und hat diesen im Jahr 2015 gegründet. Der Verein würde auch eng mit der Landesjagdschule zusammenarbeiten und Rehkitzretter ausbilden. Der dazu notwendige Drohnenführerschein könne inzwischen online beim Luftfahrtbundesamt gemacht werden, so Schmidle.

Anna Katharina Aardeck und Nico Ninov und ihre Drohnen waren mit Büßlinger Jägern im Einsatz, um Rehkitze vor einem möglichen Mähtod zu retten. | Bild: Bild: Tobias Schmidle

Rehkitze flüchten anfangs nicht vor Traktoren

Jedes Jahr werden zahlreiche Rehkitze von großen Mähwerken verletzt oder getötet. Je nach Quelle werden verschiedene Zahlen genannt, meist liegen sie bei rund 100.000 Rehkitzen. Schmidle geht davon aus, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt. Denn es werde keine offizielle Statistik geführt. Sie betont: „Vom Traktor aus kann man das Kitz unmöglich erkennen.“ Es sei gut getarnt.

Der Instinkt veranlasse die Rehkitze zudem dazu, sich in den ersten beiden Lebenswochen bei Gefahr an den Boden zu drücken. Rehkitze würden in dieser Zeit also nicht wegrennen, wenn sich ein Traktor nähert.

„Die Suche per Drohne und Wärmebildkamera ist die Beste und Effektivste“, ist sich Barbara Schmidle sicher. Es gebe zunächst immer eine gewisse Hemmschwelle gegenüber der neuen Drohnentechnik. Wo immer die Rehrettung Hegau Bodensee aber eingeladen werde, sei spürbar, dass die Leute offen dafür seien.

