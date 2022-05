Es war ein echter Schreck für Tengen: Reha-Service Mick hatte zu Ende April seinen Vertrag mit DHL gekündigt. Niemand wollte die Postfiliale weiter betreiben. Im Mai konnten die Tengener dann keine Pakete mehr auf eigener Gemarkung abgeben. Das Städtchen mit 4700 Einwohnern stand ohne Post da.

Urlaubsgrüße aus Blumberg

Zwei Leser hatten sich an den SÜDKURIER gewandt, um ihren Unmut darüber zu äußern, dass es in Tengen keine Filiale mehr gibt. Manche Urlaubsgrüße vom Randen mussten von den Gästen des Luftkurorts zur Post nach Blumberg oder Engen gebracht werden, um verschickt werden zu können.

Doch nun ist eine Lösung gefunden: Es handelt sich um eine Variante mit einem Container, wie Klaus-Dieter Nawrath von der DHL-Pressestelle auf Nachfrage bestätigt. Die Container-Filiale werde mit eigenem Personal von DHL betrieben.

„Die neue Filiale befindet sich in der Rohrertalstraße 10 in Tengen.“ Damit steht der Container auf dem Grundstück des bisherigen Betreibers, Reha-Service Mick – neben dem ehemaligen Tengener Schiesser-Werk.

DHL entstand in San Francisco DHL ist ein Paket- und Brief-Expressdienst mit US-amerikanischen Wurzeln. Er wurde 1969 in San Francisco von Adrian Dalsey, Larry Hillblom und Robert Lynn gegründet. Die Firmengründer waren bei der Namensfindung nicht besonders kreativ. Es handelt sich um die Anfangsbuchstaben der Familiennamen. Seit 2002 gehört das Unternehmen als Dachmarke für verschiedene Tochtergesellschaften zum Konzern Deutsche Post DHL Group. Es bietet unter anderem Paketversand, internationalen Expressversand, Frachttransport und Lösungen für elektronischen Handel und ist in über 220 Ländern und Territorien weltweit präsent. (sf)

Robert Mick, früherer Betreiber der Filiale, bestätigt auf Nachfrage, dass er der Vermieter des Stellplatzes für den neuen Postcontainer ist. Die Post ist also bald wieder unter der bisherigen Adresse zu finden. Allerdings wird sie nicht mehr vom Reha-Service aus betrieben, sondern im Container mit eigenem Post-Personal.

Genauer Termin noch unklar

Einen genauen Eröffnungstermin und Öffnungszeiten konnte DHL noch nicht nennen. Auf wiederholte Nachfrage antwortete Jasmin Derflinger von der Pressestelle nur allgemein, die Post habe in den vergangenen 30 Jahren ihre Öffnungszeiten verdreifacht. Die Anzahl der Verkaufsstellen und Paketannahmepunkte sei in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt worden.

Kurioserweise wird der DHL-Container unter der gleichen Adresse auf dem Grundstück des früheren Betreibers stehen.

Eine Recherche des SÜDKURIER hat gezeigt, dass Filialen dieser Größe oft nur wenige Stunden pro Tag geöffnet haben. Wenn dies auch in Tengen der Fall wäre, wäre künftig mit deutlich kürzeren Öffnungszeiten zu rechnen, wie auch Robert Mick vermutet. Er glaubt, dass die Container-Filiale im Laufe des Monats Juli öffnet.