Einen Schwerverletzten und Sachschaden von rund 12.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am vergangenen Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf der B 314. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Eine 53-jährige Autofahrerin hatte von der Bundesstraße nach links in die Straße „Im Ried“ abbiegen wollen und hierbei laut Polizei den entgegenkommenden 68-jährigen Motorradfahrer übersehen. Bei der anschließenden Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Mann lebensgefährlich verletzt und musste im Krankenhaus sofort operiert werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des genauen Unfallherganges ein Sachverständiger hinzugezogen.