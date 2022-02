Das Berufsschulzentrum in Stockach heizt hauptsächlich mit Gas und Holzhackschnitzeln. Was sind Holzhackschnitzel und woher kommen sie?

Kern: Sie kommen von Altholz über unbehandeltes Verpackungsholz, zum Beispiel Kisten und Paletten. Die Holzhackschnitzel kommen aus der Bodenseeregion.

Wie hat das Berufsschulzentrum in Stockach früher geheizt?

Kern: Bis 2009 wurde mit dem nicht-umweltfreundlichen Heizöl geheizt, bis die Schule sich nachhaltiger umstrukturierte. Als sie das Heizöl abgeschafft haben, haben sie sich für die Heizmethode mit Holzhackschnitzeln und Gas entschieden.

Wie funktioniert das Heizungssystem?

Kern: Der Holzbunker, der für 90 Kubik ausgelegt ist, wird alle neun Tage mit 40 Kubik aufgefüllt. Die Holzhackschnitzel werden von dem Bunker mit einem Förderband in den Ofen transportiert. Das Holz wird mit 690 Grad Celsius verbrannt und das Wasser in den Wassertanks wird erwärmt und fließt in den Heizkörpern. Die Schule heizt nicht nur mit Holzhackschnitzeln, sondern auch mit Gas. Ab den Herbstferien wird mit Holzhackschnitzeln geheizt, da die Holzhackschnitzel viel leistungsfähiger als Gas sind. Im Herbst und im Frühling wird nur mit Gas geheizt.

Welche Lampenart ist am BSZ-Stockach verbaut?

Kern: Das ist ein sehr aktuelles Thema, da die Schule gerade dran ist, die Räumlichkeiten von den alten Lampen zu befreien. Es soll alles über die viel versprechenden LED-Lampen laufen, da sie zum einen eine lange Lebensdauer haben und zum anderen sind sie 40 Prozent energieeffizienter als die zuvor verbauten Lampen.

Was ist schon alles erneuert und was nicht?

Kern: Der Neubau ist schon vollständig mit den neuen LEDs verbaut und auch die Küche wurde schon mit ihnen versehen. Passend zu unserem Thema Nachhaltigkeit wurden die Lampen automatisiert, sodass sie nach einer gewissen Zeit wieder ausgehen und somit nicht unnötig Strom verbraucht wird. Die ganzen Räumlichkeiten im Altbau sind lichttechnisch noch nicht erneuert, was in der Zukunft aber folgen wird.

Was wurde vor den LED-Lampen zum Licht Erzeugen benutzt?

Kern: Vor den LEDs wurden die Leuchtstoffröhren, kurz gesagt Lichtröhren, benutzt. Die Leuchtstoffröhre ist mit einem fluoreszierenden Leuchtstoff beschichtet. Sie besitzt heiße Kathoden, die Elektronen durch den Edison-Richardson-Effekt (Glühemission) zum Leuchten bringt.