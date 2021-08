Kemmler Baustoffe in Stockach hat eine neue Führung. Neuer Geschäftsführer ist der 33-jährige Betriebswirt Christian Meder aus Villingen-Schwenningen. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor.

Er übernimmt demnach die Führung der Firma nur wenige Monate, nachdem die Stockacher Holzgroßhandlung in die Tübinger Firmenfamilie Kemmler integriert wurde. Davor hieß der Großhandel August Nothhelfer und wurde von Anke Nothhelfer geleitet. Die ehemalige Inhaberin und Geschäftsführerin verabschiede sie sich aber nicht ganz aus dem Unternehmen. Laut Mitteilung bleibe sie weiterhin beratend für Kemmler tätig.

Schneller Aufstieg

„Ich freue mich sehr über die neue Aufgabe“, sagt Meder. Die neue Leitung sei zuvor Dachbau-Verkaufsleiter in der Kemmler-Niederlassung in Donaueschingen gewesen. Bis dahin habe er bereits rund zehn Jahre für Kemmler gearbeitet.

Er sei gelernter Raumausstatter und Kaufmann im Einzelhandel. Bis 2013 habe er sich zum geprüften Handelsfachwirt und anschließend zum Betriebswirt weitergebildet. Als Niederlassungsleiter und Geschäftsführer trage er nun die Verantwortung am Standort in Stockach. Dort arbeiten 18 Mitarbeiter, so die Mitteilung.

Änderungen geplant

Bislang sei das Stockacher Unternehmen ein reiner Holzhandel gewesen. Das wichtigste Geschäftsfeld sei dabei der Dachbau. Besonders bei Dachstühlen und Holzbau sei das Unternehmen Materiallieferant. Ziel der Firmengruppe Kemmler sei es jetzt, das Lager zu optimieren und zu erweitern. Außerdem sollen die bisherigen Kunden künftig mit weiteren Baustoffen beliefert werden.

Kemmler Baustoffe ist laut Mitteilung mit aktuell 29 Niederlassungen in Baden-Württemberg und Bayern und 1.400 Mitarbeitern das größte Unternehmen der Tübinger Firmenfamilie Kemmler. Gegründet wurde sie 1885 und wird heute in fünfter Generation geführt. Das Unternehmen habe in den letzten Jahren neue Niederlassungen in Weinsberg, Malterdingen, Unterhaching, Bruchsal, Ettlingen, Stockach, Leinfelden-Echterdingen und Ravensburg hinzubekommen. (pm)