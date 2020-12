Die Feuerwehr Stockach blickt auf ein Jahr mit vielen neuen Herausforderungen zurück. Gemeinsame Treffen, der Proben-/Ausbildungsbetrieb sowie Fortbildungen seien aufgrund der Pandemie nur noch in Kleingruppen oder überhaupt nicht mehr möglich gewesen, so die Feuerwehr in einer Mitteilung. Auch den Jahresabschluss der Feuerwehr werde es nicht geben können.

Um trotzdem allen Aktiven für ihren Dienst zu danken und eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen, sei kurzerhand eine kleine Weihnachtsaktion ins Leben gerufen worden. Unter der Leitung von Abteilungskommandant Oliver Braunstein organisierte der Abteilungsausschuss für alle eine kleine Weihnachtstüte mit Naschereien sowie nützlichen Dingen wie einem Stockacher Einkaufsgutschein.