In diesem Jahr kommen am See-End keine Sternsinger an die Haustüren, um den Segen anzuschreiben und Spenden für benachteiligte Kinder zu sammeln. Die Corona-Regelungen lassen es nicht zu. Damit Kindern in der Ukraine, für die diesmal gesammelt werden sollte, dennoch unterstützt werden können, haben sich Dagmar Lempp und Bernadette Renner vom Sternsinger-Team Wahlwies einen etwas anderen Weg überlegt: Ab sofort liegen in Wahlwies Mitnahme-Spendentüten und Segensaufkleber in der katholischen Kirche, der Bäckerei Harder, der Volksbank und Sparkasse sowie im Hofladen des Seeblickhofs bereit.

Raum Stockach Sternsinger-Segen gibt es dieses Jahr nur in der Kirche Das könnte Sie auch interessieren

Auch in Espasingen gibt es die Tüten in der Kirche sowie in der Bäckerei Breiler und bei der Tankstelle. Bodman-Ludwigshafen hat sie ebenfalls in der Kirche und den örtlichen Geschäften vorrätig. Die Organisationsteams hoffen, dass viele Menschen davon Gebrauch machen und danken schon im Voraus für die Spendenbereitschaft.

Die mit Spenden gefüllten Tüten können in den Kirchen oder im Pfarrbüro Ludwigshafen abgegeben werden. Man kann aber auch Geld auf das aufgedruckte Spendenkonto überweisen. Bei Fragen ist das Pfarrbüro unter der Telefonnummer (0 77 73) 5239 erreichbar.