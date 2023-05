Die Stockacher Feuerwehr musste im Laufe des Dienstagnachmittags zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken. Der Grund: Durch die kurzen, aber heftigen Regenfälle war es an mehreren Stellen zu leichten Überschwemmungen gekommen.

So habe der Parkplatz vor dem Drogeriemarkt DM in der Aachenstraße unter Wasser gestanden, etwas davon sei auch ins Gebäude gelaufen, teilte die Feuerwehr gegen 16 Uhr auf SÜDKURIER-Nachfrage mit. Auch in der in der Nähe gelegenen Lindenstraße sei es zu Überschwemmungen gekommen – ebenso beim Edeka Sulger, in der Gemeinschaftsunterkunft in der Zoznegger Straße sowie bei der Feuerwehr selbst.

Insgesamt sei die Lage jedoch zu keinem Zeitpunkt dramatisch, sondern harmlos gewesen. Um 16 Uhr sei die Situation bereits unter Kontrolle gewesen, als der Regen schnell wieder nachgelassen hatte. Lediglich auf dem DM-Parkplatz sei um 16 Uhr noch ein Feuerwehrauto im Einsatz gewesen.