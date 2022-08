von pm

Normalerweise treffen sich viele aktive und passive Laufnarren zur traditionellen Vollversammlung am Samstag vor Lätare – dem vierten Sonntag der Fastenzeit. In diesem Jahr musste die Sitzung laut Pressemitteilung der Stockacher Laufnarren coronabedingt verschoben werden. In der nachgeholten Sitzung verkündete Laufnarrenmeister Michael Hahn, dass der Vorstand beschlossen habe, einen Teil des Erlöses vom Laufnarrenmarkt an die Stockacher Tafel zu spenden. Die Laufnarren begrüßten diese Entscheidung mit großem Beifall. Für 500 Euro wurden deshalb viele kleine Gutscheine beim Aachcenter gekauft und an die Tafel übergeben.

Team soll Ideen zum 60-Jährigen sammeln

Die Tätigkeitsberichte der einzelnen Vorstandsmitglieder ließen laut Mitteilung erkennen, dass trotz der Pandemie und der Lockdown-Maßnahmen viele Aufgaben zu bewältigen waren. An oberster Stelle stand aber der Laufnarrenmarkt – Ende Januar war klar, dass die Lockerungen einen kleinen Laufnarrenmarkt vor dem Bürgerhaus durchaus möglich machen könnten.

In der Sitzung ging es aber auch um ein zukünftiges Fest: So wurde der 60. Geburtstag der aktiven Laufnarren im Jahr 2023 kurz besprochen. Ein Team soll verschiedene Ideen für eine kleine Feier sammeln. Auch die optische Aufarbeitung der neuen Blitzkuchi wurde kurz besprochen und beschlossen. Die Laufnarren sind eine der jüngsten Gliederungen des Stockacher Narrengerichts.

Amtsinhaber wurden wiedergewählt

Auf der Tagesordnung der Generalversammlung standen außerdem Wahlen. Die Posten des Laufnarren-Vizes, des Kassiers, des Häswarts und eines Beisitzers standen zur Wahl. Alle bisherigen Amtsinhaber – Vize Bernd Schmid, Kassier Helmut Schuster, Häswart Florian Widmann und Beisitzer Johannes Vossenkuhl – traten wieder an und wurden jeweils einstimmig wiedergewählt. Die Kasse und der Vorstand wurden ebenfalls einstimmig entlastet.

Auf dem Programm stand auch die Ehrung langjähriger Mitglieder: Clemens Hüttinger wurde für 20 Jahre, Claus Birmele für 25 Jahre und Max Knoll, Markus Böttinger, Heinz Martin und Peter Sommerfeld wurden für jeweils 30 Jahre geehrt.