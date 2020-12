Die Stadtwerke Stockach schließen das Kundenzentrum in den Ablaßwiesen ab Mittwoch, 16. Dezember, voraussichtlich bis mindestens 8. Januar 2021, um mögliche Infektionswege zu unterbrechen und persönliche Kontakte zu minimieren.

Die Stadtwerke, wie auch das Bürgeramt im Rathaus, schließen sich diesem harten Lockdown von Bund und Land an, heißt es in einer Pressemitteilung.

Alle Kundenanliegen werden wie bisher telefonisch, per E-Mail oder Briefpost und über das Online Kunden-Portal bearbeitet. Der Bereitschaftsdienst sei rund um die Uhr erreichbar.

Bereitschaft immer erreichbar

„Die Stadtwerke Stockach tragen Verantwortung für die Versorgung der Stadt mit Strom, Gas, Wasser, Wärme und Breitband. Uns geht es in der aktuellen Situation und im Hinblick auf die kommenden Feiertage maßgeblich darum, die Versorgungssicherheit und die Gesundheit von Kunden und Belegschaft aufrecht zu erhalten“, so Jürgen Fürst, Geschäftsführer der Stadtwerke Stockach.

Die Stadtwerke bieten an, dass in dringenden Anliegen Kundenbesuche möglich sind. Dafür bitten die Stadtwerke vorab per Telefon: 07771/915-700 oder E-Mail an info@stadtwerke-stockach.de einen Termin zu vereinbaren.

Änderungen beim Stromablesen

Um die Corona-Infektions-Gefahr so gering wie möglich zu halten, stellen die Stadtwerke auch ab sofort die Zählerablesung in den Haushalten ein. Alle Energie- und Wasserkunden, deren Zähler bisher noch nicht abgelesen wurden, werden aufgefordert, die Zählerabstände selbst abzulesen und bis spätestens zum 31. Dezember 2020 zu melden. Betroffene Haushalte werden von den Stadtwerken dazu auch schriftlich informiert.