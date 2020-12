von SK

Schreck in der Nacht zum vierten Adventssonntag: Um 1.24 Uhr wurden die Stockacher Feuerwehrleute zu einem Einsatz am Krankenhaus alarmiert. Der Grund dafür war laut einer Mitteilung der Feuerwehr, dass die dortige Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Ein Feuer konnten die Einsatzkräfte demnach aber nicht feststellen. Die Anlage hatte aufgrund von Zigarettenrauch in einem Patientenzimmer ausgelöst. 17 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit fünf Fahrzeugen vor Ort, vier weitere Feuerwehrleute waren im Gerätehaus in Bereitschaft.