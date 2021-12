Auf der Fahrt in Richtung Stockach ist ein 52-jähriger Mann mit einem Mitsubishi Colt am späten Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 14 ins Schleudern geraten und gegen die Leitplanken der Gegenfahrspur geprallt, teilt das Polizeipräsidium Konstanz mit.

Der Mann sei gegen 16 Uhr zwischen dem Kreisverkehr der Bundesstraßen B 311 / B 14 und der Abzweigung Liptingen in Richtung Stockach unterwegs gewesen, als der Mitsubishi auf der winterglatten B 14 ins Schleudern geraten, nach links von der Fahrbahn abgekommen und dort in die Leitplanken gekracht sei. An dem Auto und den Schutzplanken entstand laut Schätzung der Polizeibeamten ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Personen seien nicht zu Schaden gekommen.