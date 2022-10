Der Kiebitz

Der Kiebitz (Vanellus vanellus) aus der Familie der Regenpfeifer (Charadriidae) ist ein Brut- und Sommervogel und ein alljährlicher Durchzügler, ein sogenannter Kurzstreckenzieher. Er ist etwas kleiner als ein Eichelhäher und deutlich kleiner und leichter als eine Ringeltaube, hat jedoch eine größere Flügelspannweite als diese. Zum Überwintern zieht er hauptsächlich in den Mittelmeerraum bis Nordafrika. Am Bodensee ging der Brutbestand in den 30 Jahren von 1980 bis 2010 um über 80 Prozent zurück, und dieser Trend setzt sich bis heute fort. Der Vogel wird auf der Internationalen Roten Liste gefährdeter Arten geführt. Darum werden deutschland- und europaweit etliche Maßnahmen zu seiner Rettung und Projekte zur Wiederansiedlung durchgeführt, in Baden-Württemberg zum Beispiel in Tübingen und Rottenburg, wo es schon erste Projekterfolge gab. Weiterführende Infos gibt es auf der Seite des Naturschutzbunds www.nabu.de , bei der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg www.lubw.baden-wuerttemberg.de und beim Umweltzentrum Stockach www.uz-stockach.de (wyn)