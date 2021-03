Wo gibt es eigentlich die kostenlosen Corona-Tests für jeden Bürger, die Gesundheitsminister Jens Spahn angekündigt hat? Diese Frage bewegt momentan im Raum Stockach. Aber eine wirkliche Antwort gibt es noch nicht. Stockach hat ein Angebot für Personal von Schulen und Kindergärten sowie am Samstag für Wahlhelfer. Zu Spahns Plänen gebe es keine Verordnung, so der Stockacher Hauptamtsleiter Hubert Walk.

Matthias Weckbach, Bürgermeister von Bodman-Ludwigshafen sprach das Thema am Dienstagabend im Gemeinderat an, da es im Rathaus sehr viele Rückfragen von Einwohnern gegeben habe. Auch in der SÜDKURIER-Redaktion gab es Rückfragen.

Das Problem sei, dass Spahn die Test-Möglichkeit zwar angekündigt habe, aber nicht gesagt habe, wer zuständig sei, so Weckbach. Am Dienstag sei dann die Info gekommen, dass dies über Ärzte und Apotheken laufen solle, aber alle hätten das nur aus den Medien erfahren, jedoch nicht direkt.

Weckbach kündigte in diesem Zusammenhang noch an, dass am Wochenende alle Wahlhelfer von Bodman-Ludwigshafen getestet würden.