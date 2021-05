Die bundesweite Aktion Stadtradeln, bei der 21 Tage lang möglichst viel Strecke klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückgelegt werden soll, geht in die nächste Runde. Wie schon im vergangenen Herbst wird sich die Stadt Stockach wieder beteiligen.

Das Stadtradeln findet dieses Jahr im Sommer statt: Wie das Stockacher Umweltzentrum, das die Aktion schon das erste Mal für die Stadt koordinierte, mitteilt, soll vom 3. bis zum 23. Juni kräftig in die Pedale getreten werden.

So viele Kilometer fahren wie möglich

Ziel der Aktion ist es laut Landratsamt Konstanz, innerhalb der drei Wochen in Teams viele Kilometer auf dem Fahrrad zu fahren – egal, ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkauf oder in der in der Freizeit. Dabei kann nach Angaben des Umweltzentrums jeder ein Team gründen oder einem bestehenden beitreten.

So seien etwa Firmen, Schulen, der Gemeinderat und Vereine dazu angehalten, Teams zu bilden und gemeinsam für ein besseres Klima zu radeln. Nicht nur die Teams, sondern auch die Kommunen können am Ende ihre Leistungen vergleichen. Auch für den gesamten Landkreis Konstanz werden Kilometer gesammelt.

Neben Stockach sind laut Landratsamt bisher auch Orsingen-Nenzingen, Tengen, Rielasingen-Worblingen, Konstanz, Aach, Singen, Moos, Allensbach, Gailingen am Hochrhein, Radolfzell, Steißlingen, Hilzingen, Gottmadingen, Engen und Volkertshausen gemeldet.

So funktioniert die Teilnahme

Wer für Stockach mitradeln will, kann sich laut Umweltzentrum im Internet unter www.stadtradeln.de/stockach registrieren lassen. Über das Smartphone mithilfe der Stadtradeln-App oder handschriftlich mit einem vom Umweltzentrum Stockach bereit gestellten Erfassungsbogen sei es möglich, gefahrene Kilometer einzutragen. Die Kilometer können dabei auch außerhalb von Stockach gesammelt werden.

Weitere Infos gibt es unter www.stadtradeln.de/home, Fragen beantwortet das Umweltzentrum Stockach unter Telefon (07771) 4999 oder per E-Mail: info@uz-stockach.de