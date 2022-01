Stockach – Die Stockacher Feuerwehr hatte am Samstag innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Einsätze. Die Kleineinsatzschleife der Abtilung Wahlwies wurde laut Einsatzbericht um 18.57 Uhr zu einem brennenden Mülleimer an den Bahnhof alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte der Lokführer des Seehäsle den Mülleimer bereits mit einem Pulverlöscher abgelöscht. Die Feuerwehr habe mit einem Kleinlöschgerät noch Nachlöscharbeiten durchgeführt. Im Einsatz seien sechs Feuerwehrangehörige gewesen, weitere zwei seien im Gerätehaus in Bereitschaft gewesen.

Rauch ohne Brand

Knapp eine Stunde später, um 19:53 Uhr sei die Abteilung Stadt zu einem rauchenden PKW auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in den Stegwiesen alarmiert worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnten laut Einsatzbericht aber weder Rauch noch Feuer festgestellt werden. Als der Autobesitzer hinzukam stellte sich heraus, dass der Rauch vermutlich von der Standheizung gekommen war. Im Einsatz sei ein Feuerwehrangehöriger gewesen, 13 weitere seien im Gerätehaus in Bereitschaft gewesen.