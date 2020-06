Stockach vor 5 Stunden

Diebe kommen in zwei aufeinander folgenden Nächten und stehlen Solarmodule von Gelände an B313/A98

Rund 2700 Euro sind bei zwei Diebstählen in einer Baustelle in einem umzäunten Bereich bei der B 313 an der Autobahnauffahrt Stockach-West entstanden.