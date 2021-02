Zeigt her eure Narrenbäume: Unter diesem Motto sucht die SÜDKURIER-Lokalredaktion Stockach die schönsten oder witzigsten Narrenbäume, die auf den Balkonen oder vor den Häusern in Stockach, Bodman-Ludwigshafen, Orsingen-Nenzingen, Eigeltingen, Mühlingen und Hohenfels stehen. Viele haben nach Dreikönig ihre Weihnachtsbäume in Narrenbömmle umgewandelt und für die Fasnacht geschmückt.

Die Redaktion sammelt alle Fotos in einer Online-Galerie und wird aus den kreativsten Bäumen eine Sonderseite gestalten. Wer sein Narrenbömmle ins Rennen schicken möchte, der sollte ein Foto an stockach.redaktion@suedkurier.de schicken.