Stockach vor 3 Stunden

Die Säge bleibt stecken: Bei den Abrissarbeiten an der alten Brücke beim Rißtorf-Kreisel gibt es technische Schwierigkeiten

Eigentlich hätte am Donnerstag die massive Brücke beim Rißtorf-Kreisel an der B 313 am Ortseingang von Stockach zersägt und in Stücken per Kran entfernt werden sollen. Doch die Arbeiten verzögern sich.