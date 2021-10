von pm/lam

Das nächste Stockacher Meisterkonzert steht an – dieses Mal allerdings nicht im Bürgerhaus Adler Post, sondern im Pestalozzi Kinderdorf Festsaal in Wahlwies. Sein Können wird dann der brasilianische Meistergitarrist Pedro Rogerio Aguiar Silva unter dem Motto „Von Bach zum spanischen Flamenco“ zeigen. Das Konzert findet am Freitag, 12. November, statt und beginnt um 20 Uhr.

Musik aus der Barockzeit bis zur Moderne

Wie es in der Ankündigung heißt, studierte der Musiker an der Musikhochschule in Sao Paulo, der bevölkerungsreichsten Stadt Brasiliens. Es folgten Konzertreisen in alle Welt. Heute lebt Pedro Rogerio Aguiar Silva in München und lehrt an der dortigen Musikhochschule. Das Publikum des Meisterkonzerts erwarte ein weit gespanntes Repertoire aus der Barockzeit bis zur Moderne.

Diese Regeln gelten

Karten für das Meisterkonzert gibt es im Vorverkauf im Internet auf der Seite der Stadt Stockach unter www.stockach.de oder im Alten Forstamt. Wie die Stadt dort mitteilt, entspricht das aktuell geltende Hygienekonzept den Anforderungen der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg, es gelte die 3G-Regel. Das bedeutet, dass das Publikum entweder getestet, geimpft oder genesen sein muss. Die Voraussetzungen für den Besuch des Konzerts sei daher ein tagesaktueller negativer Corona-Test oder ein Impf- oder Genesenennachweis. Weiterhin bestehe die Pflicht zur Datenerhebung und zum Tragen einer medizinischen Maske. Abstands- und Hygieneregeln seien außerdem weiter einzuhalten.

Weitere Konzerte 2022 geplant

Laut der Internetseite der Stadt Stockach ist das Konzert von Pedro Rogerio Aguiar Silva das letzte Meisterkonzert, das in diesem Jahr stattfindet. Als nächstes folgt am 1. Januar 2022 das große Neujahrskonzert der Staatsphilharmonie Lemberg „nach Tradition des Wiener Neujahrskonzertes mit Walzern und Polkas der Strauß-Dynastie“. Weiter geht es danach im Februar mit den Musikern Andreas Janke an der Violine und Yulia Miloslavskaya am Klavier, bevor im Anschluss das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim Mitte März sein Können unter Beweis stellen wird.