Schnelle Autos, schöne Formen und historisches Blech: Im Autohaus Martin in Stockach gibt es derzeit ganz besondere Automobile-Schätze zu bestaunen. Zum 50-jährigen Jubiläum der Opel-Sportfahrergemeinschaft Hegau-Bodensee sind dort Rennwagen und Oldtimer der Marke Opel ausgestellt.

Dass die Mitglieder dieses Jahr auf ein halbes Jahrhundert Vereinsgeschichte zurückblicken können ist der Initiative des damaligen Chefs des Autohauses, Hans Martin, zu verdanken, der den Verein OSFG Hegau-Bodensee zusammen mit zwölf Mitstreitern gegründet hat.

Geadelt vom ADAC

Am 12. Januar 1973 wurde der in Nenzingen gegründete Verein ins Vereinsregister eingetragen. Heute firmiert er unter dem Namen Opel Sportfahrer-Gemeinschaft Hegau-Bodensee e.V. im ADAC. „1974 erfolgte die Anerkennung als ADAC-Ortsclub durch das ADAC Präsidium München“, erklärt der erste Vorsitzende des Vereins, Alfred Haag, in einem Pressegespräch anlässlich des Jubiläums.

Haag (70) ist seit 1982 Mitglied und langjähriger Vorsitzender. Er erklärt die damalige Initiative zur Vereinsgründung: „Die Leute wollten einfach organisierten Motorsport betreiben, jedoch gab es die Möglichkeit damals nicht“, so sei die Idee entstanden.

„Wir möchten die Sicherheit der Kleinen im Straßenverkehr fördern“ – Alfred Haag, Vorsitzender OSFG Hegau-Bodensee | Bild: Reinhold Buhl

Offen für alle Marken

Wie die Verbindung zur Marke Opel zustande kam, erklärt er wie folgt: „Opel hat damals viel für den Motorsport getan und so lag es nah, dies zu nutzen.“ Deshalb sei anfangs fast alles ausschließlich auf die Marke Opel ausgerichtet gewesen, allerdings „sind wir aber seit vielen Jahren offen für alle Marken.“

„Die OSFG ist trotz des langen Bestehens ein jung gebliebener Verein, der sich motorsportlich im Schwerpunkt zum Slalomsport orientiert, aber auch Rundstrecke, Rallye und Kartsport unterstützt“, so ein Auszug aus dem kleinen Bildband, der anlässlich des Jubiläums herausgebracht wurde.

Verein macht seinem Namen alle Ehre

Der Verein veranstaltet seit Jahren mehrere Automobilslaloms für die Motorsportler in Südbaden und Württemberg. Der in Motorsportkreisen bekannte DMSB (Deutscher Motor Sport Bund) -Slalom Holzach hat lange Tradition und findet am 10. September nach vierjähriger Pause wieder im nahegelegenen Mühlingen/Holzach an der Kreisgrenze zu Tuttlingen statt.

Vorstand und Termine Die Ausstellung 50 Jahre OSFG beim Autohaus Martin in Stockach läuft noch bis zum 30. August. Am 5. August findet das Grillfest des OSFG statt und am 10. September treffen sich Motorsportfreunde zum DMSB Slalom auf der Mühlingen/Holzach-Strecke. Zum Jahresabschluss findet am 3.November ein Vereinskegeln in Überlingen, sowie die Nikolausfeier mit Jahresrückblick am 8. Dezember statt. Zur Vorstandschaft gehören im Jubiläumsjahr Alfred Haag als Vorsitzender, Kassier Christian Engesser, Schriftführer Matthias Voßbeck und die Beisitzer Tom Pfeiffer, Harald Lange, Michael Heyer, Bertold Leitz. Die Posten des stellvertretenden Vorsitzenden und des Sportleiters sind unbesetzt.

Laut Haag sind solche Veranstaltungen eine große Herausforderung für seinen Verein mit nur 40 Mitgliedern, denn insgesamt benötige man für die Arbeiten rund um den Slalom ungefähr 80 Helfer. „Wir waren zu unseren Glanzzeiten ein Verein mit 80 Mitgliedern, davon über 20 aktive Rennsportler“, erklärt Haas und weist darauf hin, dass sie heute nur noch 40 Mitglieder mit drei aktiven Motorsportlern sind.

Nachwuchs ist mittlerweile Mangelware

Auch die Altersstruktur der Mitglieder sei nicht erfreulich, denn sie erstrecke sich zwischen 30 und 70 Jahren. Die 1990 gegründete Jugendgruppe wurde inzwischen wieder aufgelöst, da die Eltern kein Interesse mehr für den Motorsport ihrer Jüngsten zeigten. „Natürlich ist Motorsport auch eine Frage des Geldes“, ergänzt Tom Pfeiffer, Beisitzer in der Vorstandschaft.

Vorsitzender Alfred Haag (li) begrüßt sein jüngstes Vereinsmitglied Michael Keller (re) aus Hohenfels, der zusammen mit Benjamin Klöck zur Ausstellung gekommen war, und dem Verein beigetreten ist. | Bild: Reinhold Buhl

Verkehrssicherheit ist Herzenssache

Außer Rennsport – in den vergangenen 50 Jahren gab es 83 Slalomveranstaltungen unter der Federführung des Vereins – hat sich der Verein die Förderung der Verkehrssicherheit der Kleinen auf die Fahne geschrieben. „Wir fühlen uns als ADAC-Ortsclub verpflichtet, etwas für die Verkehrssicherheit und Verkehrserziehung unserer kleinen Mitbürger zu tun“, erklärt Haag, der nicht ohne Stolz, auf viele wichtige Aktivitäten hinweist.

So habe man in Zusammenarbeit mit dem ADAC in den Jahren 2014 und 2018 stolze 1.734 Sicherheitswesten für Erstklässler an den Grundschulen der Region verteilt. Es gab Fahrradturniere und Ferienprogramme mit Go Karts für die Kleinen, und 2022 fand der 1. Clubslalom und Youngster Cup auf dem Gelände des ADAC Fahrsicherheitszentrums in Steißlingen statt.

Ein Blick in die Ausstellung im Autohaus Martin. Vorne zwei Rennwagen, hinten mehrere Oldtimer. | Bild: Reinhold Buhl

Ein großes Projekt ist gescheitert

Auch zum Thema Verkehrsübungsplatz in Stockach hatte Haag Interessantes zu berichten. Bereits 1981 sei in Stockach, auf dem heutigen Gelände der Container-Marquardt, der Bau eines Verkehrsübungsplatzes geplant gewesen, der allerdings letztendlich an zu vielen Einsprüchen gescheitert sei.

Haag lädt die Bevölkerung zur Ausstellung mit Rennwagen und vielen historischen Dokumenten aus der Vereinsgeschichte ein. Die Ausstellung ist zu den üblichen Geschäftszeiten des Autohauses Martin, Ludwigshafenerstraße 2 in Stockach, von Montag bis Freitag geöffnet. Sie dauert bis Ende August.