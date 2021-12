Für den Impftag am morgigen Dienstag, 21. Dezember, in der Stockacher Jahnhalle, sind noch Termine verfügbar. Wie Hauptamtsleiter Hubert Walk mitteilt, sei zwar am vergangenen Freitag der Impftag zunächst innerhalb von einer Stunde ausgebucht gewesen, allerdings habe die Stadt nun kurzfristig weiteren Impfstoff erhalten. Dadurch können neue Termine angeboten werden.

Geimpft werde ausschließlich mit dem Impfstoff von Moderna. Eine vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer (0 77 71) 802 353 ist erforderlich, das Anmeldetelefon ist ab 8 Uhr besetzt.