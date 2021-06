Auf der Seehäsle-Strecke zwischen Radolfzell und Stockach ist es am Donnerstagmorgen laut Bahnreisenden zu Störungen gekommen. So wurde etwa im sozialen Netzwerk Facebook von ausfallenden Zügen berichtet, eine Nutzerin schrieb zudem, am Mittwochabend sei die Bahnschranke in Wahlwies geschlossen gewesen.

Was der Grund für die Störung war, ist noch unklar, eine Anfrage bei der Südwestdeutschen Landesverkehrs-AG (SWEG) blieb bislang noch unbeantwortet.

Mittlerweile sollen die Züge auf der Strecke aber wieder fahren, berichteten Reisende auf Facebook.