von Reinhold Buhl

Der Einstieg in seinen Bericht ließ aufhorchen. Frank Hünefeld, der erste Vorsitzende des Tennisclub (TC) Stockach, brachte in der Generalversammlung das Thema neuer Standort für den Club auf die Agenda. Seit Gründung im Jahr 1929 befindet sich der TC mit Clubhaus und inzwischen fünf Sandplätzen gegenüber dem Dillplatz an der Straße Am Osterholz 6. Dieser Standort schien auch in Stein gemeißelt, zumal der Club das gesamte Grundstück seiner Anlage vor rund 25 Jahren von einem Privatmann käuflich erworben hat.

TC ist selbst Eigentümer des Geländes

Jedoch kam im Zuge der geplanten Neugestaltung des gesamten Areals für den Aachpark auch die Diskussion über den Standort der Tennisplätze wieder auf. Der neue Aachpark bringt viele Änderungen mit sich, unter anderem auch eine eventuelle räumliche Zusammenlegung der drei Stockacher Vereine: VfR, Turngemeinde sowie TC im Bereich Osterholz-Stadion.

Die drei Vorsitzenden der Vereine haben sich mit Bürgermeister Rainer Stolz getroffen. Das Ergebnis laut Hünefeld: VfR und die TG tun sich mit einem gemeinsamen neuen Clubhaus am Stadion zusammen. Das räumliche Schicksal des Tennisclubs wäre damit nicht gelöst.

Die Stadt habe dem TC ein Grundstück entlang der Winterspürerstraße in Verlängerung des Osterholzparkplatzes angeboten, wo fünf Tennisplätze und ein Clubhaus gebaut werden könnten. Im Tausch dafür bekäme die Stadt die jetzige Tennisanlage. „Der Pferdefuß wäre gewesen, dass wir die Plätze auf unsere Kosten hätten bauen müssen“, erklärte der Vorsitzende, das könne der Club nicht stemmen. So bleibt es mit heutigem Stand beim jetzigen Standort.

Verein ist jetzt schuldenfrei

Janus Bielski wurde zum neuen Vize-Vorsitzenden gewählt. Und: Kassier Andreas Leppert berichtete, dass der TC trotz aller pandemie-Probleme das erste Mal seit 25 Jahren schuldenfrei ist.

Aachpark: Am Samstag, 30. April, findet eine öffentliche Begehung zum Aachpark mit Stadtverwaltung und Planern statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Dillplatz