Die Zeit der Kindersachenbasare geht wieder los. Bei vielen Veranstaltungen können Familien zu klein gewordene Sachen verkaufen oder das eine oder ander Schnäppchen bei gut erhaltener Babykleidung, Spielsachen oder Fahrrädern machen. Hier gibt es eine Übersicht aller Terminein chronologischer Reihenfolge, die der Redaktion bekannt sind:

Samstag, 9. März, Sipplingen: Der Kinderbasar findet 10 bis 12 Uhr statt. Angeboten wird Kinderkleidung, Spielzeug sowie alles rund ums Kind. Es gibt Kaffee und Kuchen.

Sonntag, 10. März, Espasingen: Der Elternbeirat veranstaltet eine Kinderartikelbörse von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Werner-und-Erika-Messmer-Haus. Schwangere dürfen bereits ab 14 Uhr in Ruhe stöbern. Es gibt Kleidung für Frühjahr und Sommer sowie Schuhe, Spielsachen, Bücher und vieles mehr. Es gibt auch Kaffee und Kuchen sowie Waffeln.

Samstag, 16. März, Stockach: Die 58. Kinderartikelbörse der CDU Stockach in der Jahnhalle ist von 9 bis 11.30 Uhr. Hier wird alles rund ums Kind angeboten: Von Fahrzeugen über Kinderwagen und Kinderkleidung finden Familien hier bei Selbstanbietern und Kommissionsware alles, was das Herz begehrt. Infos: www.kinderartikelboerse.de

Samstag, 16. März, Eigeltingen: Die Kindergärten Heudorf und Honstetten richten von 13 bis 15 Uhr die Frühjahrsbörse in der Krebsbachhalle aus. Die Kinderkleiderbörse für Selbstanbieter ist für Schwangere bereits um 12.30 Uhr geöffnet (Bitte Mutterpass mitbringen). Selbstanbieter verkaufen Frühjahrs- und Sommerbekleidung von Größe 56 bis 176. Kinderwagen, Auto- und Fahrradsitze, sowie Fahr- und Laufräder, Bobbycars und mehr auf Kommission. Es gibt Kaffee und Kuchen.

Sonntag, 17. März, Liggerdorf : Einen Flohmarkt für Groß und Klein gibt es zwischen 14.30 und 17 Uhr in der Hohenfelshalle. Die Tischmiete für Selbstanbieter beträgt acht Euro. Die Anmeldung ist noch bis Freitag, 15. März, bei Anja Müller unter (0 75 57) 92 79 23 möglich. Es gibt eine Bewirtung mit Kaffee und Kuchen.

Samstag, 23. März, Neuhausen ob Eck: Die 10. Kindertischbörse ist in Homburghalle in Neuhausen ob Eck mit einer Verkaufszeit von 10 bis 12 Uhr. Für Helfer vom Auf- und Abbau sowie für Schwangere (unter Vorlage des Mutterpasses) ist bereits um 9.30 Uhr Einlass. Infos im Internet und www.kindertischboerse.jimdo.com. Es findet zeitgleich von 9.30 bis 12 Uhr nebenan in der Homburg-Schule im oberen Stock vor der Aula ein Kinder-Teppichflohmarkt (keine Anmeldung, keine Gebühren) statt.

Sonntag, 24. März, Mühlingen: Eine Kinderartikelbörse mit Kommissionsartikel findet von 14 bis 15.30 Uhr in der Schloßbühlhalle statt. Einlass für Schwangeren bereits um 13.45 Uhr mit maximal einer Begleitperson. Es sind ausreichend kostenlose Parkplätze vorhanden. Das Angebot umfasst Kinderbekleidung, Spielzeug, alles was rollt, Kinderbücher, Umstandsmode und neu Zwillingsbekleidung bis Größe 140. Es gibt auch Kaffee und Kuchen im Foyer. Der Erlös geht an den Förderverein der Grundschule Mühlingen.

Termine und Veröffentlichungen: Die Redaktion druckt auch vor dem eigentlichen Datum nochmal den Termin des jeweiligen Basars ab. Weitere Termine, die in dieser Auflistung möglicherweise fehlen, nimmt die Redaktion gerne noch per E-Mail an stockach.redaktion@suedkurier.de an