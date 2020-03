Die Zeit der Basare und Börsen für gut erhaltene Kindersachen beginnt wieder. Bei vielen Veranstaltungen können Familien zu klein gewordene Sachen verkaufen oder das eine oder selbst andere Schnäppchen bei gut erhaltener Babykleidung, Spielsachen oder Fahrrädern machen. Dies ist eine Übersicht aller Termine in chronologischer Reihenfolge, die der Redaktion bekannt sind:

Sachen für Frauen

Das Umweltzentrum Stockach veranstaltet am Samstag, 7. März, den Kleiderflohmarkt „Stoffwechsel“ in der Pausenhalle des Nellenburg-Gymnasium Stockach. Hier gibt es Kleidung, Schuhe, Taschen, Accessoires und auch Selbstgemachtes zum Kaufen und Verkaufen. Von 10 bis 13 Uhr können die Anbieterinnen die Verkaufstische und -stangen vorbereiten. Von 13 bis 17 Uhr findet der Verkauf statt. Bei Musik und mit Umkleideräumen, Spiegeln, kleinen Snacks und Getränken wird es ein Mädelsmittag. Anmeldung unter (0 77 71) 49 99 oder per E-Mail unter info@uz-stockach.de . Preise: fünf Euro pro Quadratmeter. Tische und Kleiderständer müssen selbst mitgebracht werden. Ein Tisch (150 mal 65 Zentimeter) kann für 2,50 Euro zusätzlich gemietet werden. (sk)