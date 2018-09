Stockach vor 2 Stunden

Von der Kreuzung zum Kreisel: Die Verwandlung des Adler-Kreisels in fünf Luftbildern

Am Adler-Knoten in Hindelwangen geht inzwischen alles rund. Ein Jahrzehnte langer Wunsch ist jetzt Wirklichkeit. Der Kreisel ist der modernste in Stockach. Wie er sich Stück für Stück verwandelt hat, sehen Sie hier in fünf Luftbildern.