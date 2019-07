von Reinhold Buhl

Marc Chagalls Bilder kann man nicht nur mit den Augen genießen. Demnächst soll seine Kunst auch durch den Magen gehen. Denn der Künstler, dessen Grafikzyklus „Daphnis und Chloe“ schon viele Besucher ins Museum im Alten Forstamt in Stockach gelockt hat, steht im Mittelpunkt eines Feinschmecker-Abends im Gasthof zum Adler in Wahlwies.

Begleitprogramm der Ausstellung

Museumsleiter Johannes Waldschütz und Kulturamtsleiter Stefan Keil hatten zu der Ausstellung ein umfangreiches Begleitprogramm zusammengestellt – es gab unter anderen eine gut besuchte Vernissage mit dem Chagall-Experten Roland Doschka, einen Vortrag über den „Maler-Poeten mit Engelsflügel“ von Marie Theres Scheffczyk sowie diverse Veranstaltungen für Kinder.

Mit dem nun geplanten Feinschmecker-Abend möchten die beiden Macher zum Ende der Ausstellung einen Höhepunkt setzen. „Jürgen Veeser, Inhaber und Chefkoch im Adler in Wahlwies wird die Gäste mit einem Gourmet-Menü rund um Marc Chagall und dessen Meisterwerk Daphnis und Chloe verzaubern“, sagte Keil, der bezüglich der Ortswahl auch anmerkt, dass man mit Wahlwies auch einen Stockacher Ortsteil in die Ausstellung einbeziehen möchte.

Schauspieler Otto Edelmann liest

Museumsleiter Johannes Waldschütz erklärte, dass „wir mit dieser Veranstaltung bewusst aus dem Museum rausgehen“ und erhofft sich von dieser Premiere einen großen Erfolg, zu dem noch ein besonderes Schmankerl beitragen soll. Zur Einführung und zwischen den Menü-Gängen wird Schauspieler Otto Edelmann vom Stadttheater Konstanz, der unter anderen auch schon in Graz, Klagenfurt, Berlin und Stuttgart spielte, Auszüge aus der Liebesgeschichte von Daphne und Chloe vortragen.

Stockach Begeisterung über Chagall-Ausstellung: Was die Besucher sagen und wie die Vernissage war Das könnte Sie auch interessieren

Eben diese Liebesgeschichte des Dichters Longos hat Chagall in seinen farbenprächtigen 42 Grafiken festgehalten. „Bei Longos Werk handelt es sich um einen Liebesroman aus der Spätantike, der die Geschichte der beiden Findelkinder Daphnis und Chloe beschreibt, die als Hirtenkinder auf der Insel Lesbos leben, voneinander getrennt werden und später sich wiederfinden und heiraten“, beschreibt der Museumsleiter die Geschichte rund um Chagalls Werk in wenigen Worten.

Aromen und farbliche Akzente

Jürgen Veeser, seit über zwanzig Jahren selbst passionierter Maler, wird sein 5-Gänge-Menü an den Lebensstationen des Künstlers Chagall (1887–1985) festmachen. Marc Chagall wurde in einem kleinen Dorf in Weißrussland in eine jüdische Familie geboren. Im Frankreich der 20er- und 30er- Jahre war er ein gefeierter Künstler. In den 1940er-Jahren arbeitete Chagall in den USA, eher er wieder in seine Wahlheimat Frankreich zog, wo er bevorzugt in der Provence arbeitete.

„Ich werde versuchen, meinem Menü, das von den Aromen und den Geschmäckern der Provence beherrscht werden wird, auch die farblichen Akzente im Sinne Chagalls zu geben“, erklärt Veeser.