Die Ausstellung „Marc Chagall – Poesie und Farbe“ hat im Stockacher Stadtmuseum begonnen. Hier gibt es Eindrücke der sehr gut besuchten Vernissage und damit einen kleinen Einblick in die größte Ausstellung, die es bisher in Stockach gegeben hat.

Bild: Löffler, Ramona

Vor und nach der Vernissage von „Marc Chagall – Farbe und Poesie“ hatten Besucher die Möglichkeit, die Ausstellung anzuschauen. Der Gast rechts vorne nutzt den neuen Audioguide, der kostenlos ausleihbar ist.

Bild: Löffler, Ramona

Fußspuren wie diese direkt am Kulturzentrum Altes Forstamt führen vom Bahnhof bis dort zur Chagall-Ausstellung.

Bild: Löffler, Ramona

Bürgermeister Rainer Stolz sprach bei der Vernissage einige Wort zur Begrüßung. Er dankte allen Beteiligten für ihre Arbeit und erzählte unter anderem von der Neuerung eines Audioguides für die Ausstellung.

Bild: Löffler, Ramona

Zur Vernissage mit Reden und Musik im Bürgerhaus Adler Post am 31. Mai kamen zahlreiche Besucher.

Bild: Löffler, Ramona

Pianistin Antonia Miller untermalte die Vernissage musikalisch. Sie spielte unter anderem Stücke von C. Debussy und F. Chopin.

Bild: Löffler, Ramona

Roland Doschka, Professor und Chagall-Experte hielt einen Vortrag über Marc Chagall. Er sprach über die Werke und das Leben des Künstlers.

Bild: Löffler, Ramona

Museumsleiter Johannes Waldschütz erzählte von der Kunstsammlung des verstorbenen Ehrenbürgers Heinrich Wagner und dass der Chagall-Zyklus „Daphnis und Chloe“ nicht nur das Herzstück der Wagner Sammlung ist, die die Stadt als Dauerleihgabe erhalten hat, sondern auch das Herzstück der Chagall-Ausstellung.

Bild: Löffler, Ramona

Bei der Vernissage gab es viel Applaus für die Musik von Antonia Miller, den Vortrag von Roland Doschka und die Präsentation von Johannes Waldschütz.

Bild: Löffler, Ramona

Bei seiner Rede und Präsentation erklärt Museumsleiter Johannes Waldschütz, dass es auch eine Kinderstrecke gibt, die unter anderem Bilder und Techniken erklärt. Museumsmitarbeiterin Sybille Trefflich hat diese Strecke konzipiert.

Bild: Löffler, Ramona

Museumsleiter Johannes Waldschütz zeigt den Ausstellungskatalog, der gebunden ist und in Werk Zwei in Konstanz gedruckt wurde. Noch keine Ausstellung im Stadtmuseum hatte einen so großen Katalog.

Bild: Löffler, Ramona

Museumsleiter Johannes Waldschütz (links), Chagall-Experte Roland Doschka (Mitte), Bürgermeister Rainer Stolz stellen sich bei der Vernissage im Bürgerhaus Adler Post zum Foto auf. Waldschütz hält den Ausstellungskatalog in Händen. Er wurde in Werk Zwei in Konstanz gedruckt – die Druckerei des SÜDKURIER.

Bild: Löffler, Ramona

Das obere der beiden Museumsstockwerke ist bei der Vernissage gut gefüllt.

Bild: Löffler, Ramona

Es wird bei der Vernissage teilweise eng, weil so viele Besucher ins Stadtmuseum strömen.

Bild: Löffler, Ramona

Links steht Familie Wagner, rechts sitzen Ausstellungsbesucher, die die Werke auf sich Wirken lassen. Der Mann vorne nutzt den neuen Audioguide, den es kostenlos zum Ausleihen oder sogar als Smartphone-App gibt.

Bild: Löffler, Ramona

Auch hier nutzt eine Besucherin den Audioguide.

Bild: Löffler, Ramona

Hier schauen sich Margit Wagner, die Witwe des verstorbenen Ehrenbürgers Heinrich Wagner sowie eine der Töchter bei der Vernissage von „Marc Chagall – Farbe und Poesie“ die Bilder an.

Bild: Löffler, Ramona

Chagall-Experte Roland Doschka (vorne) und Bürgermeister Rainer Stolz schauen sich ein Werk in einer Vitrine an.

Bild: Löffler, Ramona

Museumsleiter Johannes Waldschütz (links), Chagall-Experte Roland Doschka (Mitte), Bürgermeister Rainer Stolz laufen gemeinsam durch die Ausstellung „Marc Chagall – Farbe und Poesie“ im Stadtmuseum Stockach.

Bild: Löffler, Ramona

Die Besucher laufen langsam an den Stellwänden vorbei und verharren lange, um die Bilder auf sich wirken zu lassen.

Bild: Löffler, Ramona

Bürgermeister Rainer Stolz (Mitte) spricht mit Margit Wagner, der Witwe von Heinrich Wagner, sowie einer der Töchter.

Bild: Löffler, Ramona

Chagall-Experte Roland Doschka (links), Bürgermeister Rainer Stolz und Museumsleiter Johannes Waldschütz unterhalten sich über ein Klötzchen-Puzzle mit Chagall-Werken.

Bild: Löffler, Ramona

Dies ist der Eintrag ins Gästebuch der Chagall-Ausstellung von Chagall-Experte und Professor Roland Doschka.

Bild: Löffler, Ramona

Die farbenfrohen Werke von Chagall faszinieren die Besucher.