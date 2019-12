Beim Nahverkehrszug Seehäsle zwischen Stockach und Radolfzell gab es am Mittwochmorgen Ausfälle und Verspätungen. Entsprechende Informationen bestätigte Christoph Meichsner, Kommunikationsbeauftragter der Betreibergesellschaft SWEG, auf Anfrage. Dies lag offenbar an der Kälte. Die Anfangsursache könne man vereinfachend als eingefrorene Weichen beschreiben, so Meichsner. Die Folge sei gewesen, dass die ersten beiden Seehäsle-Züge ausgefallen seien.

Zug lässt Fahrgäste am Gleis stehen

Bei den folgenden Verbindungen habe es Verspätungen von 20 bis 30 Minuten gegeben. Ab 9 Uhr habe sich der Betrieb wieder normalisiert. Eine Nutzerin berichtete auf einem sozialen Netzwerk, dass ein Zug statt um 8.16 Uhr fünf Minuten früher abgefahren sei, weshalb Fahrgäste am Bahnhof Stockach stehengeblieben seien. Auch dabei habe es sich um eine Verspätung gehandelt, erklärt Meichsner: Der Zug hätte um 7.46 Uhr abfahren sollen, tat dies aber erst um 8.11 Uhr.