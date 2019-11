Mit dem Ziel, Leben zu retten, spendeten verschiedene Privatpersonen einen kompakten Defibrillator für den Sportverein Espasingen (SV). Ein Defibrillator ist ein medizinisches Gerät, das durch gezielte Stromstöße Herzrhythmusstörungen beenden kann. Defibrillatoren werden auf Intensivstationen, in Operationssälen, in Notaufnahmen, sowie in Fahrzeugen des Rettungsdienstes bereitgehalten. Seit den 1990er-Jahren werden externe Defibrillatoren auch zunehmend in Bahnhöfen, Flughäfen und anderen Orten für eine Anwendung durch medizinische Laien bereitgestellt. Eine steigende Anzahl und die entlegene Lage der vereinsinternen- und externen Veranstaltungen des SV hat Thomas Helbling dazu bewegt, ein solches Gerät anzuschaffen. Die Idee hatte er bereits vor geraumer Zeit, wie er laut einer Pressemitteilung bei der Übergabe des Defibrillators erklärte. Er betonte, dass eine große Spendenbereitschaft vorhanden war, und dankte allen für die Mithilfe. Der Vorsitzende des SV Espasingen, Harald Feindler, dankte Helbling sowie allen anderen Spendern.