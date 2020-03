von SK

Das Landratsamt in Konstanz hat die Zahl der Infizierten am Abend mitgeteilt. Demnach sind im ganzen Landkreis nun 13 weitere Personen mit dem neuartigen Virus infiziert. Dies sei am Freitag labordiagnostisch festgestellt worden. Darunter sind auch je eine Person aus Stockach, Orsingen-Nenzingen und Bodman-Ludwigshafen. Die anderen Fälle wurden in Konstanz (fünf), Radolfzell (zwei), Aach, Gaienhofen und Rielasingen-Worblingen (je einer) festgestellt.

Die Zahl der infizierten Personen steigt damit auf 23. „Eine Person musste stationär aufgenommen werden, 22 befinden sich in häuslicher Isolation“, schreibt Landratsamts-Sprecherin Marlene Pellhammer. Nähere Informationen zu den Betroffenen macht das Landratsamt zum Schutz der Personen nicht.