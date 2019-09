Jetzt geht es in den Endspurt: Die Radolfzeller Straße und die Heinrich-Fahr-Straße erhalten am Wochenende jeweils die Asphaltdeckschicht. Dies teilte das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mit. Dann heißt es wieder auf beiden Straßen freie Fahrt ohne Hügel an Gullydeckeln. Und eine umweltschonende und leise Fahrt kommt hinzu, denn die Deckschicht besteht aus einem besonderen Hi-Tech-Straßenbelag. Dieser soll den Verkehrslärm und die Konzentration von Stickoxiden reduzieren. „Der Laie wird aber keinen Unterschied erkennen“, sagt Simon Müller von der Neubauleitung Singen des RPs zur Optik des Spezialasphalts.

Vollsperrung von zwei Abschnitten

Die Heinrich-Fahr-Straße und die Radolfzeller Straße (beide B 313) werden von Freitag, 13. September, bis Sonntag, 15. September, voll gesperrt. DerSchießerknoten bleibt bis zur Einmündung in die Nellenburgstraße offen und ist Teil der Umleitung, die unter anderem über die Gießereistraße führt.

Beim gesperrten Abschnitt in der Radolfzeller Straße handelt es sich um den Bereich zwischen der Einmündung Industriestraße bis zum Schießer-Knoten, also bis dahin, wo im Rahmen der Kreuzungssanierung bereits neuer Belag aufgebracht wurde. In der Heinrich-Fahr-Straße ist es der Teil zwischen dem ZG-Kreisel und der Nellenburgstraße.

Die Heinrich-Fahr-Straße wird vom 13. bis 15. September für den Einbau der Deckschicht gesperrt. | Bild: Löffler, Ramona

Asphaltierung am Freitag und Samstag

Am 13. September beginnen die Arbeiten in der Radolfzeller Straße und werden voraussichtlich bis in den späten Abend hinein dauern. Wie lange genau das sein werde, kann Simon Müller noch nicht genau sagen. Ziel sei es, alles so schnell wie möglich umzusetzen. „So viel Personal wie irgendwie möglich“ sei am Wochenende in Stockach für die B 313 im Einsatz. Das sei auch bisher schon so gewesen.

Die Radolfzeller Straße wird vom 13. bis 15. September für den Einbau der Deckschicht gesperrt. | Bild: Löffler, Ramona





Während in der Radolfzeller Straße der Deckschichteinbau laufe, werde parallel in der Heinrich-Fahr-Straße alles für deren Asphaltierung vorbereitet, erläutert Müller. Aber: Trockenes Wetter sei eine Voraussetzung für die Arbeiten. Denn sonst würde Wasser zwischen Binder- und Deckschicht eingeschlossen werden. Im Falle von schlechtem Wetter am Wochenende gibt es eine Verschiebung der Asphaltierung sowie Vollsperrung (siehe Kasten).

Restarbeiten am Sonntag

Für den dritten Tag der Sperrung sind laut Simon Müller notwendige Restarbeiten vorgesehen. Er betont ganz klar: Was fertig ist, werde schnellstmöglich freigegeben. Wenn am Samstag alles gut klappe und das Wetter passe, könnte dies bei der Radolfzeller Straße am Sonntagvormittag der Fall sein.

Markierungsarbeiten

Die Fahrbahnmarkierungen sollen am Sonntag zumindest teilweise erledigt werden, sagt Müller. „Was nicht geschafft wird, machen wir nächste Woche.“ Das würde dann in kurzen Abschnitten stattfinden und der Verkehr könnte nebenher normal fließen.

Busbahnhof

Die derzeitige Verlegung mit Einbahnstraßenregelung in der Schiller- und Bahnhofstraße dauert noch bis zur Fertigstellung der Deckschicht-Asphaltierung auf der innerörtlichen B 313. Der Busbahnhof an der Heinrich-Fahr-Straße werde am Montagmorgen wieder normal in Betrieb gehen, erklärt Müller.

Wenn die Fahrbahn die Deckschicht bekommt, wird es um diesen vierecken Schacht in der Radolfzeller Straße und viele andere Schächte oder Gullys wieder eben. Momentan rollt der Verkehr auf der Binderschicht, der zweiten von drei Asphaltschichten. | Bild: Löffler, Ramona

Umleitungen

Der Verkehr aus Richtung der Meßkircher Straße (Hindelwangen, Meßkirch, Pfullendorf) wird in Fahrtrichtung Überlingen, Ludwigshafen und Radolfzell am ZG-Kreisverkehr über die Nellenbadstraße, die Gießereistraße und die Nellenburgstraße zum offenen Schiesser-Knoten und der Goethestraße (B 31-alt) umgeleitet. Für den Verkehr in Richtung Radolfzell und Nenzingen verläuft die weitere Umleitung ab dort über die Industriestraße.



In der Gegenrichtung kann der Verkehr aus Richtung Radolfzell, A 98 und Nenzingen ebenfalls über die Industriestraße fließen. An der Einmündung zur Goethestraße führt die Umleitung zum Linde-Kreisel. Von dort verläuft sie in Fahrtrichtung Hindelwangen/Meßkirch über die Straße Stadtwall, Stabelstraße und Aachenstraße zum ZG-Kreisel. Der Verkehr Richtung Überlingen/Ludwigshafen wird auf die Ludwigshafener Straße (B 31-alt) geleitet. Alle Umleitungen sind am Wochenende entsprechend ausgeschildert. Die Vorbereitung für die Beschilderung und die Absperrungen laufen bereits.

Wo das silberne Fahrzeug in der Bildmitte vom Stadtwall zur Stabelstraße abbiegt, wird am Wochenende die Umleitung in Richtung Hindelwangen/Meßkirch laufen. | Bild: Löffler, Ramona



Bei der Vollsperrung der Heinrich-Fahr-Straße für die Binderschicht vor zwei Wochen gab es vor allem am Freitag immer wieder Staus auf der Umleitung Richtung Hindelwangen/Meßkirch. Auch die Ludwigshafener Straße war betroffen. Doch an der Strecke für die kommende Vollsperrung ändert dies nichts. Es sei innerorts nur diese Route möglich, erklärte Peter Fritschi, Leiter des Baurechts- und Ordnungsamts, auf Nachfrage.

Bauzeit und Kostenrahmen

Mit der Asphaltierung der Deckschicht endet die Sanierung der beiden B 313-Abschnitte innerhalb der geplanten Bauzeit. Auch der Kostenrahmen werde eingehalten, so Simon Müller auf SÜDKURIER-Nachfrage: „Wir haben seriös geplant.“ Arbeiten im ZG-Kreisel seien zwar hinzugekommen, doch das Geld dafür komme aus der laufenden Straßenunterhaltung. Dies habe die Maßnahme B 313 nicht beeinflusst.

Die Sanierung des Innenrings im ZG-Kreisel ist fertig. | Bild: Löffler, Ramona