Stockach Neues Buch mit kleinen Geschichten: Ungewöhnlicher Blick in Stockachs Vergangenheit

Das Buch "Stockach – Eine kleine Stadtgeschichte" enthält 26 lustige und kuriose Anekdoten aus der Stockacher Geschichte. Zu jeder Geschichte von Thomas Warndorf gibt es eine Zeichnung von Karl Rudigier. Die Auflage beträgt 500 Stück. Der Titel des Buchs, das mit einem festen Einband erscheint, hat übrigens eine doppelte Entstehungsgeschichte. Er verweist auf die Wurzeln der ersten Anekdoten, die kleine Gute-Nacht-Geschichten waren, aber spielt auch auf den Titel des Mozart-Stücks "Eine kleine Nachtmusik" an.

Buchpräsentation

Thomas Warndorf und Karl Rudigier stellen ihr Buch am Mittwoch, 14. März, 19 Uhr, im Foyer des Kulturzentrums Altes Forstamt in Stockach vor. An diesem Abend gibt es das Werk erstmals zu kaufen. Es kostet zehn Euro und wird dann im Forstamt und den Stockacher Buchhandlungen verfügbar sein.