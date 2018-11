von SK

Kleingewässer sind als Lebensräume und Trittsteinbiotope wichtige Elemente zur Förderung der Artenvielfalt. Diese Biotope kommen für Vögel, Amphibien und Libellen immer seltener vor – auch in der Bodenseeregion. Im Rahmen des Projekts „Kleingewässer für die Bodenseeregion“ werden zur Zeit Stillgewässer neu angelegt, wie die Heinz Sielmann Stiftung berichtet.

Auch die Stiftung und das Umweltzentrum Stockach sind bei dem Projekt dabei: Sie haben am Freitag zwei Kleingewässer in Jettweiler angelegt. Die Gewässer wurden auf einer Fläche der Stadt angelegt, die das Grundstück für die Naturschutzmaßnahme bereitstellt. Eine Austrocknung während der Sommermonate ist erwünscht, da die Gewässer dann fischfrei bleiben, was für Amphibien von Vorteil ist. Das angrenzende Grünland soll extensiviert werden, damit das Gewässer sauber bleibt. Die Projektkosten belaufen sich auf etwa 2000 Euro und werden über das Interreg-Projekt gefördert.

