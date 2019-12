von Natalie Reiser, Stephan Freißmann und Felix Hauser

Die Werner und Erika Messmer-Stiftung mit Sitz in Radolfzell unterstützt 63 Schulprojekte in der ganzen Region mit rund 250 000 Euro. Einige Gelder fließen auch in diesem Jahr wieder in den Raum Stockach. So verwendet das Nellenburg-Gymnasium in Stockach seinen Teil der Ausschüttung für die Präventionsarbeit, wie Schulleiter Holger Seitz erklärt. Damit soll ein erneuter Besuch der Theatergruppe „Comic On!“ in der Schule zur Hälfte finanziert werden – die andere Hälfte übernehme die Stadtjugendpflege, so Seitz. In den Stücken, die in den fünften und achten Klassen gezeigt wird, geht es um Themen der Zeit wie Cybermobbing. Dazu gehöre aber auch eine umfangreiche Nachbereitung, so Seitz.

Auch am benachbarten Schulverbund Nellenburg wird das Geld für Prävention eingesetzt. In diesem Fall gehe es allerdings in den Bereich Sexualerziehung, wie Jochen Schmid, Konrektor der Schule, erklärt. Das Thema mag überraschen, denn es soll um Pornografie gehen. Mit dem Geld der Messmer-Stiftung sollen geschlechtergetrennte Workshops der Beratungsstelle Pro Familia finanziert werden. Eine Schul-Arbeitsgruppe zur Prävention habe das Thema auf die Agenda gesetzt.

„Bei uns fließt die Zuwendung der Messmer Stiftung in Prävention im Bereich Sexualerziehung.“ Jochen Schmid, Konrektor Schulverbund Nellenburg | Bild: Reinhardt, Lukas

Fördergeld bekam auch die private Gemeinschaftsschule Weiherbachschule in Mühlingen-Zoznegg. „Die Messmer-Stiftung hat uns eine Industriespülmaschine für unsere Mensa und Schulbücher gestiftet“, sagt Helga Futterknecht, die beim Trägerverein Kassiererin ist. „Wir hätten uns das ohne Hilfe nie leisten können“, betont sie. Die Waldorfschule Wahlwies bekommt Geld für ihr Projekt Färbergarten. Dabei wird ein Garten mit Pflanzen und Kräutern angelegt. „Die Pflanzen geben natürliche Farbstoffe ab, mit denen die Schüler im Handarbeitsunterricht Wolle selbstständig färben“, erklärt Geschäftsführer Thorsten Heier. Dadurch sollen die Schüler spielerisch und ästhetisch Zugang zu Farben erhalten sowie Teamarbeit und Werte erlernen.

Das Nellenburg-Gymnasium nutzt das Geld ebenfalls für Präventionsarbeit, in diesem Fall zu Themen rund um die digitale Welt. | Bild: Freißmann, Stephan

Ebenfalls gefördert wird die Wahlwieser Grundschule. Die komplette Summe ging an den Förderverein der Schule. „Das Geld wird für die Chor-AG verwendet, die im Sommer das Musical aufgeführt hat“, sagt die Vorsitzende Anne Storm. Dabei habe man laut Schulleiterin Ulrika Eschbach professionelle Technik verwendet.

„Wir verwenden das Geld für unsere Präventionsarbeit mit der Theatergruppe Comic On.“ Holger Seitz, Leiter Nellenburg-Gymnasium | Bild: Freißmann, Stephan

Karl Steidle, Vorsitzender der Stiftung, sagte bei der Übergabe der Zuwendungen in Radolfzell, er sei dankbar für die große Anzahl an Bildungseinrichtungen im Landkreis, die mittlerweile Anträge für die Unterstützung von Schulprojekten bei der Messmer-Stiftung einreichten. Als die Stiftung 2014 Schulen erstmals Unterstützung anbot, war die evangelische Schule Schloss Gaienhofen die einzige Schule, die sich mit drei Projekten bewarb. Diesen Herbst wurden 70 Anträge eingereicht, 63 von ihnen bewilligte der Vorstand. Seit 2014 hat die Stiftung 220 Projekten zum Leben verholfen. „Mit dieser Ausschüttung überschreiten wir die Grenze von einer Million, die wir seit 2014 in Schulförderprojekte investiert haben“, gab Petra Bialoncig, Vorstandsmitglied der Stiftung, bekannt.

Im Berufsschulzentrum Radolfzell überreicht die Stiftung symbolisch ihre Spenden für Schulförderprojekte. In der ersten Reihe von links: Nobert Opferkuch (Schulleiter BSZ), Arnulf Heidegger (Messmer-Stiftung), Bürgermeisterin Monika Laule, Petra Bialoncig und Karl Steidle (beide Messmer-Stiftung). | Bild: Natalie Reiser

Arnulf Heidegger vom Stiftungsvorstand sagte, künftig wolle die Stiftung noch stärker den Weg in die wissenschaftliche Förderung junger Menschen gehen. Sie hat die Schirmherrschaft für das Projekt „Flightcase 1.0“ von Maxcine, dem Öffentlichkeitszentrum des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie, übernommen. In einer Transportbox in der Größe eines Kleiderschranks gibt es technisches Material, das einen Einblick in das Verhalten von Tieren und ihren Zugrouten vermittelt. Schulen aus ganz Deutschland können die grüne mobile Box ausleihen. Auch will die Stiftung künftig zwei Wissenschaftspreise an die Universität Konstanz für Projekte in Zusammenarbeit mit Schülern vergeben.