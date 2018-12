Es ist ungemütlich kalt und nass, aber das hält selbst die jüngsten Läufer nicht davon ab, sich an der Startlinie zu versammeln. Um 13 Uhr begann am Sonntag der achte Nikolauslauf der TG Stockach mit den Schülerstaffeln. Eltern, Lehrer und Freunde feuerten die Kinder kräftig an. Michael Fleiner hält mit seiner munteren Moderation die Stimmung hoch. Und kurz später gab es im Bürgerhaus Adler Post schon die Siegerehrung – die Organisatoren waren wie immer sehr gut aufeinander eingespielt.

Die ersten Plätze belegten im Hauptlauf Diana Reinschmiedt, Jahrgang 1988, Eva Sandrock, 1981, und Katja Gallasch, 1977, sowie Benedikt Hoffmann, Jahrgang 1984, Gerhard Schneble, 1969, und Patrick Seyfried, 2002. Damit wiederholte Hoffmann seinen Vorjahressieg. Über 150 Starter standen schließlich auf der Liste, auch fünf Firmen machten mit.

Doch nach den 40 Schüler-Staffeln waren erst 38 Bambinis und danach 71 Schüler dran. Zur gleichen Zeit liefen sich zahlreiche Teilnehmer des Hauptlaufes in den Seitenstraßen warm. Einige hatten sich erst kurz vor dem Lauf angemeldet. Mitorganisator Frank Karotsch ist zufrieden mit der Veranstaltung. "Dass so viele Kinder mitmachen, macht einfach Freude. Das ist die schönste Belohnung für den Aufwand." Der Nikolauslauf habe sich gut etabliert.